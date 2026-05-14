En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Possessor(s), disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Possessor(s) propose un gameplay en défilement horizontal au rythme effréné : découvrez des combats inspirés des classiques du jeu de plateforme, un récit raconté à travers des personnages pernicieux et un vaste monde interconnecté qui n’attend que d’être exploré. Incarnez Luca, l’hôte, et Rhem, son comparse peu coopératif, lors de leur exploration d’une ville en quarantaine, déchirée et inondée par une catastrophe interdimensionnelle. Ce n’est qu’en apprenant à vivre ensemble qu’ils pourront espérer survivre.

Un monde fracturé

Possessor(s) prend place dans les ruines interconnectées d’une mégalopole. Entre gratte-ciels effondrés et aquarium abandonné, chaque lieu renferme de nombreux secrets. De sublimes environnements en 3D servent de toile de fond à des personnages animés et dessinés à la main et à leur mystérieuse aventure de SF et d’horreur.

Un récit complexe

Les chemins possibles sont multiples dans ce vaste monde ouvert, tandis que vous essayez de découvrir la vérité derrière la catastrophe ayant ravagé votre univers. Vous y rencontrerez un panel de personnages entraînants, chacun cachant une histoire poignante à découvrir.

Des combats précis

Le gameplay s’articule autour de séquences de plateforme au rythme effréné, avec un éventail de capacités de mouvement uniques qui se joignent à de rudes combats nécessitant une grande précision. Trouvez l’équilibre entre des combos d’attaques au sol et dans les airs, alors que vous affrontez divers boss complexes et autres ennemis mortels. Trouvez et débloquez une large sélection d’armes puissantes et d’améliorations afin de renforcer votre arsenal et d’explorer des zones jusque là inaccessibles.