Nintendo prépare la sortie de Yoshi and the Mysterious Book, un jeu exclusif à la Nintendo Switch 2, qui sortira le 21 mai 2026.

Une découverte récente a révélé que le jeu utilise Unreal Engine 5, marquant une première pour Nintendo qui s’aventure ainsi dans une technologie externe à ses propres moteurs. Cette confirmation a été possible grâce à l’identification de licences de plugins exclusifs à l’UE5 (comme SideFXLabs, Stylized Post Process et KawaiiPhysics) dans les fichiers du jeu.

Dans Yoshi and the Mysterious Book, Yoshi et ses amis rencontrent Mr. E, un livre parlant tombé du ciel. Ce dernier a perdu la mémoire et ne se souvient plus des créatures étranges qui peuplent ses pages. Le joueur incarne Yoshi et doit l’aider à redécouvrir son contenu en explorant des mondes colorés et variés, où chaque page révèle de nouvelles surprises.

Le jeu reprend les capacités emblématiques de Yoshi tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités :

Nouvelle capacité : La Queue de Yoshi (Tail Flick), permettant de capturer des créatures sur son dos.

: La Queue de Yoshi (Tail Flick), permettant de capturer des créatures sur son dos. Recherche et découverte : Interagir avec les créatures (les manger, leur lancer des œufs, les faire grimper sur son dos) pour les cataloguer et remplir les pages de Mr. E.

: Interagir avec les créatures (les manger, leur lancer des œufs, les faire grimper sur son dos) pour les cataloguer et remplir les pages de Mr. E. Exploration libre : Voyager à travers des environnements variés (montagnes, plages, vallées) et découvrir des créatures aux comportements uniques (chantantes, qui se multiplient, en essaim, etc.).

: Voyager à travers des environnements variés (montagnes, plages, vallées) et découvrir des créatures aux comportements uniques (chantantes, qui se multiplient, en essaim, etc.). Système de scan amiibo : Utiliser des figurines amiibo pour obtenir des prédictions et des indices sur les découvertes manquantes.

Que vous soyez un nouveau joueur ou un habitué de l’univers de Yoshi, ce jeu promet une expérience créative et immersive, récompensant la curiosité et l’expérimentation à chaque page tournée.