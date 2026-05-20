Message des copains de Devolver Digital et Doinksoft :

Vous vous souvenez quand on déclarait sans trembler du menton que Dark Scrolls allait sortir le 28 mai ? On s’est un peu enflammés, en fait on voulait dire le 22 juin. Mais ça n’a absolument rien à voir avec le fait que Yacht Club Games a annoncé la sortie de Mina the Hollower pour le 29 Mai. Bon, un peu quand même… mais c’est cool : il y a sûrement de la place pour deux jeux d’action fantasy pixelisés sur la même période. Il faudra juste attendre un peu plus pour le nôtre, mais ça vaudra le coup. Promis ! On peut même jouer un rat avec un saxophone ! ark Scrolls et son pixel art étincelant rayonneront sur PC et Nintendo Switch à partir du 22 juin.