PQube, le développeur CIRCLEfromDOT et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la date sortie de KUSAN: City of Wolves, qui sera disponible en édition physique sur PlayStation 5 Nintendo Switch le 30 juillet 2026.

Vous incarnez Jin, un ancien soldat devenu mercenaire, plongé dans les rues battues par la pluie de Kusan, chargé de protéger la cargaison la plus dangereuse de la ville : une jeune fille équipée d’une arme au potentiel de destruction atomique.

En tant que héros de l’histoire, Jin est prêt à tout, jusqu’au plus extrême, pour sauver cette jeune fille au cœur d’un complot qui menace d’anéantir toute la ville. Foncez à travers des arènes de combat minutieusement conçues avec une précision brutale, enchaînant tirs, coups de Quantum Blade, parades et mouvements ultra-rapides pour créer des démonstrations de violence stylisées. Chaque affrontement dans Kusan: City of Wolves récompense l’agressivité, la précision et la créativité, vous permettant de vous exprimer à travers le combat pour empêcher la destruction imminente.

À Kusan, chacun convoite quelque chose et les règles du jeu sont impitoyables.

Pour Jin, il n’y a qu’une seule voie possible : une planification sans faille, une exécution impitoyable et le sauvetage de la jeune fille des criminels, en ne comptant que sur son intelligence et sa volonté de fer pour survivre sur le champ de bataille.

La ville entière étant en jeu, Jin sait qu’il est temps non seulement de faire le ménage, mais aussi de rétablir l’équilibre.

Combats stylisés en vue de dessus : Des fusillades brutales et précises où chaque mouvement compte. Un style de jeu stylé est récompensé lorsque vous dominez des arènes au design soigné.

Des fusillades brutales et précises où chaque mouvement compte. Un style de jeu stylé est récompensé lorsque vous dominez des arènes au design soigné. 54 niveaux conçus à la main et maîtrise : Progressez à travers 54 niveaux intenses répartis sur plusieurs chapitres, avec des énigmes, des défis et des rangs S pour les perfectionnistes. Conçu pour les joueurs solitaires et les chasseurs de classement.

Progressez à travers 54 niveaux intenses répartis sur plusieurs chapitres, avec des énigmes, des défis et des rangs S pour les perfectionnistes. Conçu pour les joueurs solitaires et les chasseurs de classement. Combats de boss épiques : Affrontez des ennemis colossaux aux mécaniques uniques et aux schémas d’attaque complexes. Apprenez, adaptez-vous et exécutez vos stratégies pour survivre à des duels spectaculaires qui mettent votre timing et votre tactique à rude épreuve.

Affrontez des ennemis colossaux aux mécaniques uniques et aux schémas d’attaque complexes. Apprenez, adaptez-vous et exécutez vos stratégies pour survivre à des duels spectaculaires qui mettent votre timing et votre tactique à rude épreuve. Main de guerre et arsenal : Personnalisez votre arme : Enchaînez les éliminations, les parades et trouvez votre rythme pour gagner des Carreaux et améliorer la Main de guerre, débloquer des armes à feu et des lames, et adapter votre équipement à votre style de jeu. Changez d’équipement, optimisez et improvisez : il y a un outil pour chaque situation.

Personnalisez votre arme : Enchaînez les éliminations, les parades et trouvez votre rythme pour gagner des Carreaux et améliorer la Main de guerre, débloquer des armes à feu et des lames, et adapter votre équipement à votre style de jeu. Changez d’équipement, optimisez et improvisez : il y a un outil pour chaque situation. Ambiance néo-noire et bande-son survoltée : Une métropole pixel art baignée de pluie, sublimée par une musique survoltée du rappeur coréen Loptimist, qui insuffle énergie et rythme à chaque instant.

Une métropole pixel art baignée de pluie, sublimée par une musique survoltée du rappeur coréen Loptimist, qui insuffle énergie et rythme à chaque instant. Narration façon BD : Suivez les missions de Jin à travers des cinématiques dynamiques, façon bande dessinée : des images nettes, un rythme cinématographique et une histoire sombre de violence, de corruption et de loyautés mises à rude épreuve.

Plongez dans Kusan City of Wolves et explorez une ville au bord du gouffre. Plus qu’un simple combat, vous êtes le dernier rempart entre l’ordre et l’anéantissement.