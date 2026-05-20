Découvrez l’aventure à travers le temps d’Elliot dans une nouvelle démo disponible sur toutes les plateformes.

Square Enix Ltd. a sorti une démo gratuite pour The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, le nouveau RPG d’action de la Team Asano, disponible sur Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC via Steam® et Xbox PC. Les joueurs peuvent commencer leur exploration de Philabieldia avec un système de transfert de données de sauvegarde vers le jeu complet qui sortira le 18 juin 2026.

La dernière démo disponible permet aux joueurs de découvrir Philabieldia et de garder leur progrès pour la version complète du jeu le mois prochain grâce à un système de transfert de données de sauvegarde. Les personnes ayant pris part à la « Debut Demo » peuvent s’attendre à plusieurs améliorations suivant les retours de cette dernière, notamment une augmentation de la vitesse de déplacement de base d’Elliot, un nouveau niveau de difficulté et plusieurs optimisations du système global.

Des précommandes pour des éditions physiques et numériques de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sont disponibles pour toutes les plateformes concernées. Les joueurs qui auront précommandé le jeu recevront le Lot de départ d’Elliot, qui comprend : plusieurs objets en jeu utiles au démarrage, notamment l’accessoire Broche du départ qui augmente la quantité d’argent et de fragments de magilithe obtenus en vainquant des ennemis, et la magilithe d’épée « Attaque augmentée ». En plus de l’édition standard numérique du jeu, une version Digital Deluxe Edition est aussi disponible en précommande et inclut les accessoires suivants : une armille des fées, un bracelet de cheville des cerisiers et une bague des roselles.

Une version physique Collector’s Edition est aussi disponible en précommande exclusivement sur la boutique SQUARE ENIX ! Cette version comprend une copie du jeu*, la bande originale du jeu ainsi qu’une horloge à poser de style diorama à l’effigie de Faie.

Dans The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Faie et Elliot vont traverser un monde vaste rempli d’anciennes ruines et de secrets et grouillant d’ennemis à travers quatre âges. Elliot peut s’équiper de sept catégories d’armes, de l’épée pour des attaques en mélée à la faucille à chaîne qui lui permet d’attraper des ennemis à distance. Utiliser des magilithes permet de personnaliser chaque arme pour une expérience de jeu unique à chacun. L’impressionante magie de Faie vous aidera dans votre aventure, que ce soit pour attaquer des ennemis, récupérer des objets hors d’atteinte ou simplement vous donner un coup de pouce dans votre exploration.