En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 et en boutique, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

L’édition Beyond the Dawn inclut :

• Tales of ARISE

• Scénario additionnel « Beyond the Dawn »

• Tenues et objets supplémentaires

Pendant 300 ans, Rena a imposé son joug sur Dahna, pillant les ressources de la planète et dépouillant le peuple de sa dignité et de sa liberté.

Notre histoire commence avec deux personnes nées dans des mondes différents, chacune cherchant à changer son destin et tendre vers un nouveau futur.

Tales of Arise est un J-RPG d’une qualité exceptionnelle dans lequel vous découvrirez une grande variété de personnages, un système de combat aussi intuitif que gratifiant et une histoire captivante se déroulant dans un monde luxuriant qu’il vous faudra défendre.

BEYOND THE DAWN

Après la bataille qui a décidé du destin de deux mondes, Alphen et son groupe font la rencontre d’une jeune fille du nom de Nazamil, née de l’union d’un seigneur renien et d’une dahnienne. Les six compagnons parviendront-ils à changer le destin de celle qui est vouée à succomber à la malédiction du masque ? Parcourez le monde une nouvelle fois avec un groupe plus soudé que jamais.

Contenu de Beyond the Dawn :

– Scénario additionnel « Beyond the Dawn »

Une nouvelle histoire passionnante, des donjons inédits et des quêtes annexes qui relatent les nouvelles péripéties des membres du groupe.

– Éléments spéciaux

6 tenues additionnelles, du contenu incluant vos héros et héroïnes préférés, et plus encore.

– Pack Préparatifs de voyage

Objets additionnels (50 000 Gald, Niveau +5, PS +100, équipement de pêche complet).

– Panoplie d’armes en argent

Un lot d’armes en argent.

*Le contenu de l’extension Beyond the Dawn sera disponible en jeu après l’avoir obtenu depuis la liste des DLC non récupérés.