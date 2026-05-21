The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que le nouveau booster thématique pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon Pocket, Propulsion Paradoxe, sera disponible à partir du 28 mai 2026. Une nouvelle bande-annonce présentant Propulsion Paradoxe est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

S’inspirant des Pokémon Paradoxe des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Propulsion Paradoxe marque l’arrivée des cartes Pokémon « Anciennes » et « Futures » dans le JCC Pokémon Pocket. Les dresseurs auront le plaisir de découvrir et de collectionner de nouvelles cartes, notamment celles des Pokémon légendaires Koraidon et Miraidon. De plus, les dresseurs pourront créer de nouveaux decks puissants en associant des cartes « Anciennes » et « Futures » à d’autres cartes de la même sous-catégorie.

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