Traquez vos proies depuis la pénombre dans le premier jeu mettant en scène les redoutables Skaven.

Devenez l’assassin le plus meurtrier du monde dans Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster, un nouveau jeu d’action plateforme standalone en 2D développé par le studio Old Skull Games et édité par Dotemu (Absolum, MARVEL Cosmic Invasion). Dévoilé avec un trailer impressionnant dans le cadre de l’événement Warhammer Skulls, ce titre offre une nouvelle vision fraîche et ambitieuse de la célèbre licence Warhammer en puisant son inspiration dans les meilleurs jeux d’action plateforme 2D et les grands classiques de l’infiltration. Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster est prévu sur PC et consoles en 2027.

Cette épopée sombre empreinte de trahison vous place sous la capuche du Ratman nommé Vihneek, un tueur ambitieux déterminé à atteindre les sommets de son mystérieux clan Eshin. Ses chefs sinistres exigent une loyauté sans limite, mais l’ambition d’un Skaven est infinie, même lorsqu’il tisse ses intrigues au bord du gouffre. L’histoire de Vihneek est ancrée dans l’univers très riche d’Age of Sigmar, à l’heure où les Skavens déferlent pour s’emparer des Royaumes Mortels.

Placez des pièges, exploitez l’environnement et montrez-vous plus malins que vos ennemis : toutes les sournoiseries sont imaginables pour se frayer un chemin à travers les recoins les plus sombres du monde des Skavens. Évitez soigneusement les dangers sans vous faire repérer, échafaudez des plans malicieux et massacrez sans pitié tout Skaven assez fou pour se mettre en travers de votre chemin. Les Dregs insignifiants comme les imposants Rats-ogors devront forcément y passer !

Les environnements lugubres de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sont magnifiquement corrompus par une décrépitude omniprésente, ponctués d’ombres et de recoins obscurs parfaits pour que Vihneek s’y faufile et frappe sans éveiller l’attention. La direction artistique sublime magnifie le suspense et la tension qui enveloppent l’action au sein de ces décors particulièrement détaillés. Cette vision unique et dérangeante de l’univers Skaven laisse entrevoir des secrets qui ne devraient jamais être exhumés.