La nouvelle bande-annonce dévoile les origines revisitées de Bond, le casting du jeu et son gameplay mêlant infiltration et action cinématographique, pensé pour laisser une vraie liberté aux joueurs. Le jeu sortira la semaine prochaine, le 27 mai.

IO Interactive et Amazon MGM Studios ont dévoilé la bande-annonce de lancement de 007 First Light, une relecture des origines de James Bond. 007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, puis durant l’été 2026 sur Nintendo Switch 2. Les précommandes sont désormais ouvertes*. Les joueurs qui précommandent 007 First Light bénéficieront automatiquement d’une mise à niveau gratuite vers l’édition Deluxe du jeu, incluant un accès anticipé de 24 heures**, ainsi que des skins et tenues exclusifs en jeu.

Dans 007 First Light, James Bond (incarné par Patrick Gibson) fait ses premiers pas dans le monde de l’espionnage après avoir attiré l’attention du MI6 en survivant contre toute attente à une situation périlleuse en Islande. Bond trouve un soutien inattendu en la personne de M (Priyanga Burford), qui voit en lui une capacité rare à garder son sang-froid et décide de lui faire confiance sur le terrain. Mais cette confiance est rapidement mise à l’épreuve par John Greenway (Lennie James), ancien agent 00 et instructeur rigoureux du programme, dont la vision très stricte du métier s’oppose au style instinctif de Bond. Lorsque le retour du mystérieux agent 009 devient la première véritable menace pour le programme 00, Bond se lance dans une enquête aux quatre coins du monde. Des montagnes reculées des Carpates au marché noir d’Aleph, jusqu’au repaire du mystérieux Bawma (Lenny Kravitz), il devra apprendre à devenir l’agent que le monde connaît sous le nom de 007.

007 First Light place la créativité au cœur du gameplay grâce à son Approche Créative. Au fil de son entrée dans le monde de l’espionnage, Bond sera amené à explorer des lieux exotiques aussi fascinants que dangereux. Les joueurs pourront accomplir leurs objectifs de différentes façons : en infiltration, dans l’action directe ou en combinant les deux styles de jeu, grâce à quatre systèmes de gameplay complémentaires :

L’Espionnage (Spycraft) récompense l’observation et l’analyse : écouter des conversations clés, subtiliser des objets importants ou repérer des indices dans l’environnement permettra de débloquer de nouvelles approches.

récompense l’observation et l’analyse : écouter des conversations clés, subtiliser des objets importants ou repérer des indices dans l’environnement permettra de débloquer de nouvelles approches. L’Instinct de Bond offre plusieurs avantages tactiques, comme attirer les ennemis, détourner les soupçons ou améliorer sa concentration pendant les combats.

offre plusieurs avantages tactiques, comme attirer les ennemis, détourner les soupçons ou améliorer sa concentration pendant les combats. Les Gadgets (Section Q) ​ élargissent les possibilités d’action avec des outils de piratage, de neutralisation des systèmes de sécurité, de diversion ou encore d’éliminations discrètes.

​ élargissent les possibilités d’action avec des outils de piratage, de neutralisation des systèmes de sécurité, de diversion ou encore d’éliminations discrètes. Lorsque l’infiltration échoue, les combats deviennent rapides et fluides, mêlant affrontements au corps-à-corps et fusillades, avec une montée en intensité reflétant l’usage mesuré de la force propre à Bond, jusqu’à son célèbre Permis de Tuer.

La rejouabilité continue au-delà de l’histoire, avec le mode Simulations Tactiques (TacSim), un mode pensé pour la rejouabilité et se déroulant dans une installation secrète du MI6. TacSim proposera d’abord les deux premières missions, avant de devenir entièrement accessible une fois le jeu terminé, afin de revisiter les différentes missions du jeu avec de nouveaux défis. Ce mode met les joueurs à l’épreuve avec des missions à score intégrant différents modificateurs et des récompenses à débloquer via la progression, encourageant l’expérimentation, la maîtrise du gameplay et de nouvelles approches pour chaque situation.

007 First Light sortira le 27 mai 2026 sur PlayStation®5 , Xbox Series X|S , Amazon.com , ainsi que sur PC via Steam et l’ Epic Games Store . La version Nintendo Switch 2 sortira à l’été 2026.

*Les précommandes sur Nintendo Switch 2 sont limitées aux éditions physiques.

​**L’accès anticipé de 24 heures est limité aux éditions numériques