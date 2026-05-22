Inti Creates a annoncé l’arrivée d’Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced – Nintendo Switch 2 Edition, prévue pour 2026. Cette compilation réunira les trois jeux de la série Azure Striker Gunvolt : Azure Striker Gunvolt (2014), Azure Striker Gunvolt 2 (2016) et Azure Striker Gunvolt 3 (2022), incluant l’ensemble des contenus téléchargeables déjà sortis. La version Nintendo Switch 2 proposera un support des écrans à haut taux de rafraîchissement et des résolutions améliorées, ainsi qu’un nouveau mode histoire intitulé Azure Striker Gunvolt GX.

Ce mode inédit permettra aux joueurs de contrôler un duo composé de Gunvolt et Copen, chacun doté de nouvelles armes et capacités. Un système baptisé « Inspiration » encouragera les joueurs à basculer entre les deux personnages au moment opportun pour activer des bonus et optimiser la progression. Le contenu additionnel Azure Striker Gunvolt GX sera également disponible en tant que DLC pour les versions PlayStation 5 et PC (Steam) de la compilation Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced, sortie le 24 juillet 2025 sur ces plateformes.

La compilation Azure Striker Gunvolt Trilogy Enhanced propose une sélection de trois jeux d’action en 2D. Azure Striker Gunvolt met en scène Gunvolt, un être surhumain doté du pouvoir de la foudre, qui affronte le groupe oppressif Sumeragi dans une bataille pour la liberté. Les joueurs traversent les niveaux à grande vitesse et éliminent les ennemis avec le Champ électrique. L’édition Trilogy Enhanced ajoute de nouvelles compétences à l’arsenal de Gunvolt.

Azure Striker Gunvolt 2 introduit Copen, le rival de Gunvolt, comme personnage jouable aux côtés de l’éclair azur. Ce dernier utilise sa vitesse pour verrouiller les ennemis avant de déclencher un barrage laser dévastateur. La maîtrise de son Sprint balistique aérien permet de voler à travers les niveaux et de détruire les ennemis d’en haut, avec de nouvelles armes débloquées via les compétences des boss vaincus. Les voix de Copen et Lola ont été réenregistrées pour cette édition.

Azure Striker Gunvolt 3 introduit une nouvelle héroïne, Kirin, capable de changer de place avec Gunvolt pour surmonter diverses situations. Kirin se téléporte instantanément pour frapper ses ennemis avec sa compétence Chaîne d’arc, tandis que Gunvolt voit son style de marquage et d’électrification amélioré. Le système d’impulsions d’image permet d’utiliser des personnages de la série sous forme d’améliorations et d’attaques, avec plus de 150 exemplaires à collectionner.

Les doublages japonais de la série sont assurés par Kaito Ishikawa pour Gunvolt, Megu Sakuragawa pour Lumen/Joule, Ayumu Murase pour Nova, Yuma Uchida pour Copen, Mayu Mineda pour Lola, Sho Nogami et Kaori Nazuka pour Zonda, Yu Sasahara pour Kirin, Shun Horie pour ZedΩ, et Rico Sasaki pour Layla/Luxia.

L’édition Trilogy Enhanced inclut des éléments exclusifs : des actions revisitées par le réalisateur de la série, des voix et des chansons retravaillées, ainsi que des dialogues sur CD jusqu’alors exclusifs au Japon.