Flyhigh Works et Rayark ont officiellement annoncé l’arrivée de Cytus 2 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, marquant ainsi l’extension du célèbre jeu de rythme sur les consoles de salon. La sortie du titre est actuellement programmée pour l’année 2027, selon les informations communiquées par les deux éditeurs.

Développé à l’origine par Rayark, studio reconnu pour ses bandes-son immersives et ses visuels artistiques comme ceux de DEEMO et VOEZ, Cytus 2 s’impose comme l’un des titres phares du genre. Cette adaptation sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch s’accompagne de l’ajout de nouvelles chansons et de nouveaux personnages, en plus des titres déjà disponibles sur la version mobile. L’année 2027 coïncide également avec le dixième anniversaire de VOEZ, l’un des jeux de lancement de la Nintendo Switch, renforçant ainsi le lien entre ces deux productions.

Le jeu propose un catalogue de plus de 500 chansons issues de divers genres musicaux, principalement créées par des artistes japonais et taïwanais. Les niveaux de difficulté s’échelonnent de Easy à Chaos, permettant aux joueurs de tous niveaux de profiter de l’expérience. La mécanique de jeu repose sur un système de borderline qui se déplace verticalement à l’écran en synchronisation avec le rythme musical, tandis que des notes apparaissent depuis l’arrière-plan. L’objectif consiste à appuyer précisément sur l’écran lorsque les notes atteignent cette ligne mouvante, le tout en suivant la mélodie et le tempo du morceau. Cette approche donne l’impression de jouer d’un instrument, où la précision du timing détermine la réussite des performances.

L’univers narratif de Cytus 2 se déroule dans un futur lointain où la technologie a redéfini l’internet, permettant une synchronisation fluide entre le monde réel et la réalité virtuelle. Au sein de cyTus, un vaste espace internet virtuel, un DJ légendaire connu sous le nom d’Æsir fait son apparition, captivant les audiences avec une musique qui résonne profondément dans l’esprit et l’âme des auditeurs. Après des années de silence, Æsir annonce l’organisation d’Æsir-FEST, un méga concert virtuel réunissant des vocalistes internationaux et des DJs de renom. L’annonce suscite un engouement mondial, avec des millions de personnes attendant avec impatience la révélation de l’identité de ce mystérieux artiste. À l’approche du spectacle, un nouveau record mondial de connexions simultanées est établi, soulignant l’ampleur de l’événement à venir.