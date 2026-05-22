Vivez une aventure inoubliable dans l’univers de Tales of : le jeu de rôle primé et son scénario additionnel BEYOND THE DAWN arrivent enfin sur Switch 2 !

Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition sur Nintendo Switch 2. Les joueurs découvriront un nouveau destin dans cette version contenant le jeu de base, primé aux Game Awards 2021, et son scénario additionnel BEYOND THE DAWN, désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Tales of ARISE – Beyond the Dawn Edition inclut également des costumes et des objets supplémentaires.

Dans Tales of ARISE, les joueurs suivent l’histoire d’Alphen et Shionne, qui unissent leurs forces pour libérer la planète Dahna de trois siècles d’oppression sous le joug de sa rivale Rena. Nés sur des planètes différentes, nos deux héros cherchent à changer leur destin pour créer un nouveau futur. Au fil de leurs aventures, les joueurs croiseront de nombreux personnages, découvriront une histoire passionnante et exploreront des régions immenses. Ils devront également affronter de terribles ennemis pour mettre à jour la vérité qui lie les deux mondes.

Le contenu additionnel BEYOND THE DAWN prolonge les aventures d’Alphen et Shionne avec de nouvelles quêtes, des donjons, des combats de boss et un nouvel arc narratif épique dans un monde merveilleux et vivant. Suivez le destin des six protagonistes et l’évolution du conflit entre les Renans et les Dahnans.