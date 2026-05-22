Inti Creates a officiellement annoncé Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3, troisième volet de la série d’action 2D Luminous Avenger iX, développé pour Nintendo Switch 2 et PC via Steam. La sortie du jeu est actuellement prévue pour l’année 2027, selon les informations communiquées par l’éditeur.

Ce nouvel opus met en scène Copen, protagoniste emblématique de la série, de retour dans son monde d’origine où il doit faire face à une nouvelle menace. L’intrigue s’ouvre sur l’apparition d’une jeune fille venue d’un autre monde, qui avertit Copen d’une invasion imminente par des envahisseurs désignés sous le nom d’iX Bearers. Le titre conserve l’approche classique du gameplay 2D rapide et stylisé qui caractérise les précédents épisodes, tout en introduisant des éléments de gameplay inédits pour renforcer l’intensité des combats.

Parmi les nouveautés annoncées figure l’introduction des Divide Edge, une paire d’épées énergétiques jumelles que Copen utilise désormais comme arme principale. Ces lames, conçues pour s’adapter au style de combat aérien du personnage, permettent des enchaînements d’attaques en plein vol ou se transforment en une arme d’hast offrant une portée étendue. Cette arme s’inscrit dans la continuité des mécaniques de combat dynamiques de la série, tout en apportant un nouvel outil tactique aux joueurs.

En parallèle, Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3 introduit le Code Customizer, un système de personnalisation inédit permettant aux joueurs de renforcer les capacités de Copen selon leurs préférences. Ce mécanisme repose sur une manipulation stratégique du système pour optimiser les performances du personnage, offrant ainsi un niveau de profondeur supplémentaire dans la construction du gameplay. Lola, partenaire de longue date de Copen, revient également avec des évolutions majeures : elle propose désormais sept nouvelles transformations, élargissant ses modes d’assistance et renforçant sa polyvalence face aux différents défis proposés par le jeu.

L’histoire de Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 3 s’articule autour du rôle de Copen en tant que Luminous Avenger. Après avoir vaincu une intelligence artificielle devenue berserk et contribué à la protection de son monde aux côtés de Blade, le héros maintient une paix précaire jusqu’à l’arrivée de la jeune fille venue d’un autre monde. Celle-ci le met en garde contre une attaque imminente des iX Bearers, des envahisseurs d’outre-monde déterminés à conquérir son univers. Copen devra alors s’appuyer sur ses nouvelles Divide Edge et sur le soutien de Lola, désormais dotée de transformations supplémentaires, pour défendre son foyer et ses habitants.