The Pokémon Company International propose une nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) : Méga-Évolution – Chaos Ascendant, disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Dans Méga-Évolution – Chaos Ascendant, Méga-Floette-ex répand le chaos lorsque la nuit tombe sur Illumis. Les joueurs et joueuses pourront utiliser Méga-Amphinobi-ex et d’autres Pokémon puissants, notamment Méga-Némélios-ex et Méga-Kravarech-ex, pour faire face à cette menace grandissante.

De plus, les Dresseurs et Dresseuses découvriront davantage de Pokémon-ex Méga-Évolution en tant que cartes « ultra rare » dont les illustrations représentent leurs apparences avant la Méga-Évolution. ​

Dès aujourd’hui, vous pouvez découvrir et collectionner les cartes de l’extension Méga-Évolution – Chaos Ascendant avec les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections disponibles dans les magasins participants du monde entier.

De plus, l’extension Méga-Évolution – Chaos Ascendant est maintenant disponible en version numérique dans le jeu JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Vous pouvez collectionner de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution et combattre à leurs côtés, et à la connexion, le Passe de combat Méga-Évolution – Chaos Ascendant vous récompensera d’un nouveau deck mettant en vedette Méga-Amphinobi-ex. Un deck supplémentaire centré sur Méga-Floette-ex peut être déverrouillé en continuant à jouer.1 Les Dresseurs et Dresseuses peuvent également aiguiser leurs talents dans le nouveau mode Stratégies et Combats du JCC Pokémon Live, dans lequel les joueurs et joueuses peuvent s’affronter avec un deck construit à partir d’un deck aléatoire composé de 40 cartes et de quatre boosters.