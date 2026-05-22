Selon un article de Bloomberg relayant des sources proches du dossier, Nintendo aurait demandé à ses partenaires et fournisseurs d’assembler environ 20 millions de consoles Switch 2 au cours de l’exercice fiscal en cours, qui s’étend jusqu’à fin mars 2027. Cette quantité dépasse de près de 20 % le chiffre de 16,5 millions d’unités annoncé précédemment par la société lors de son dernier rapport financier. Bien que ce volume de production ne soit pas encore finalisé et puisse être ajusté en fonction de la demande réelle, cette initiative suggère une confiance accrue de Nintendo dans la capacité de la console à dépasser ses objectifs commerciaux.

L’exercice fiscal précédent, durant lequel la Switch 2 a été lancée, avait vu Nintendo écouler près de 19,86 millions d’unités en environ dix mois, un résultat bien supérieur aux 15 millions initialement prévus avant d’être révisés à la hausse. Cette tendance à sous-estimer les ventes potentielles d’un nouveau matériel est une stratégie récurrente pour l’entreprise, qui préfère communiquer des chiffres prudents avant de les dépasser lors de l’exécution. Pour l’exercice en cours, la direction avait pourtant maintenu une prévision de 16,5 millions d’unités, intégrant notamment l’impact attendu de la hausse des prix sur le marché japonais et occidental.

La décision de produire davantage de consoles intervient dans un contexte marqué par une augmentation significative des coûts des composants, notamment des mémoires, justifiant un relèvement du prix de vente de la Switch 2. Annoncée initialement à 450 dollars, la console verra son tarif passer à 500 dollars aux États-Unis à partir de septembre, tandis que le prix au Japon a déjà été ajusté à la hausse. Malgré cette hausse, les ventes de la console ont récemment connu un regain d’activité au Japon, où les données de Famitsu indiquent une multiplication par quatre des ventes sur les deux semaines précédant le 10 mai. Plusieurs enseignes appliquent désormais une politique de vente limitée à un exemplaire par client, signe d’une demande soutenue.

Parmi les titres disponibles sur la plateforme, Splatoon Raiders est annoncé pour le 23 juillet, tandis que Donkey Kong Bananza, Pokémon Legends: Z-A et Pokémon Pokopia ont déjà contribué à dynamiser les ventes. Tomodachi Life: Living the Dream s’est également distingué en atteignant la première place des ventes de jeux vidéo aux États-Unis en avril, avec 41 millions de dollars générés selon Circana. Cependant, Nintendo vend actuellement moins de jeux par console que lors du lancement de la première Switch en 2017, et l’absence d’un nouveau jeu majeur dans l’univers Super Mario pourrait peser sur les performances à venir.

L’analyste Serkan Toto, basé à Tokyo, estime que Nintendo pourrait finalement écouler 18 millions d’unités de Switch 2 cette année, tout en soulignant que le chiffre réel pourrait être encore plus élevé. Selon lui, les consommateurs s’habitueront progressivement à la hausse des prix, et l’entreprise dispose de leviers créatifs pour atténuer l’impact, comme des offres groupées. « Pour Nintendo, il n’y a pas de réel inconvénient à communiquer des prévisions basses au départ, puis à les dépasser ensuite », a-t-il déclaré. L’exercice fiscal achevé l’année dernière en est un exemple probant : l’entreprise avait initialement tablé sur 15 millions d’unités vendues, avant de finaliser à près de 20 millions.