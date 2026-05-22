L’édition Definitive de Sonic Frontiers a été officiellement annoncée pour une sortie exclusive sur Nintendo Switch 2 le 23 juin 2026, date correspondant à l’anniversaire du personnage Sonic. Cette version, dont la disponibilité en édition physique a été confirmée, sera proposée au prix de 49,99 dollars sur le marché américain, selon les dernières informations recueillies. À ce stade, aucune annonce n’a été faite concernant une éventuelle sortie sur d’autres plateformes, suggérant une exclusivité pour la nouvelle console de Nintendo.

Cette édition s’inscrit dans la continuité de la version initiale, publiée en 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Dès le mois de mars 2024, des indices avaient émergé via le système de classification sud-coréen GRAC, une étape souvent précurseur des annonces officielles. Le leaker Graczdari, connu pour ses prédictions généralement fiables, avait également évoqué cette date de sortie pour la Switch 2, s’appuyant sur des sources liées à la distribution du titre.

Le tarif de 49,99 dollars annoncé pour cette édition Definitive sur Nintendo Switch 2 se situe en dessous des 59,99 dollars pratiqués pour l’édition Standard sur la version originale de la console Nintendo Switch. Cette différence de prix pourrait indiquer une réévaluation des tarifs à venir sur l’ensemble des plateformes, dans un contexte où le prix de Sonic Frontiers sur PC a déjà connu une baisse significative le 7 mai 2024, passant à 39,99 dollars pour l’édition Standard et à 49,99 dollars pour l’édition Deluxe.

Pour l’instant, Sega n’a pas communiqué de détails supplémentaires concernant les éventuels contenus exclusifs ou améliorations spécifiques à cette édition Definitive sur Nintendo Switch 2. Les joueurs devront patienter pour découvrir si cette version apporte des ajouts significatifs par rapport à la version initiale, ou si elle se limite à une adaptation technique optimisée pour la nouvelle console.

source