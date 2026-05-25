Le retour de Backyard Baseball était attendu depuis plusieurs années par les fans de la série culte née sur PC dans les années 1990. Le titre fait aujourd’hui l’objet d’une réimaginerie complète, modernisée pour s’adresser à la fois aux nostalgiques et aux nouveaux joueurs. L’éditeur confirme une sortie simultanée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 9 juillet 2026, marquant ainsi l’une des premières annonces majeures pour la nouvelle console portable de Nintendo.

Cette version remasterisée propose un contenu repensé autour de 11 stades entièrement retravaillés, offrant un cadre visuel à la fois familier et renouvelé. Les joueurs pourront composer leur équipe parmi 24 formations originales, chacune alignant 30 personnages emblématiques issus de l’univers Backyard. Le jeu s’articule autour de six modes de jeu uniques, mêlant des classiques revisités comme les parties rapides, des modes remasterisés tels que l’entraînement à la batte, et des créations inédites destinées à s’imposer rapidement comme des incontournables. L’expérience promet une diversité de gameplay adaptée à tous les profils, des joueurs occasionnels aux compétiteurs les plus aguerris.

L’approche adoptée par les développeurs met l’accent sur l’accessibilité et la personnalisation. Le titre intègre des tutoriels intégrés et des fonctionnalités simplifiées comme le mode T-ball, conçu pour initier les nouveaux venus au baseball comme au jeu vidéo. Les joueurs expérimentés, quant à eux, pourront s’adonner à des mécaniques plus poussées, avec la possibilité de tenter des amortis, des vols de base ou des stratégies de jeu plus élaborées. Le jeu met également en avant l’absence de microtransactions : toutes les récompenses, personnages déblocables et objets de collection s’obtiennent par le gameplay, dans un esprit traditionnel où l’effort est directement récompensé.

Les mécaniques de jeu intègrent des power-ups particulièrement déjantés, ajoutant une dimension chaotique et ludique aux rencontres. Les lanceurs peuvent ainsi lancer des boules enflammées, des Crazy Balls ou des spitballs, tandis que les batteurs disposent de coups spéciaux comme les Crazy Bunts, les Undergrounders ou l’incontournable batte en aluminium. Une option permet de désactiver les erreurs et blessures, garantissant une expérience sans frustration, tout en conservant la possibilité de les réactiver pour plus de réalisme. Le système de personnalisation s’étend au choix de l’équipe, à l’assignation des positions et à l’établissement de l’ordre de batte, offrant une profondeur stratégique tout en restant accessible.