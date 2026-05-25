Une nouvelle vague de promotions est actuellement disponible sur le Nintendo Switch eShop nord-américain, avec une sélection particulièrement étendue de jeux proposés à prix réduits. Cette opération inclut notamment les prix les plus bas jamais vus pour Bluey The Videogame, Cat Quest 3, Jack Move et plusieurs autres titres, dans un catalogue couvrant un large éventail de productions.

Parmi les offres mises en avant figurent 1000xResist à 11.99 dollars au lieu de 19.99, Afterlove EP également à 11.99 dollars au lieu de 19.99, Animal Well à 14.99 dollars au lieu de 24.99, Another Crab’s Treasure à 14.99 dollars au lieu de 29.99, Atelier Marie Remake à 19.99 dollars au lieu de 49.99, et Atelier Resleriana à 38.99 dollars au lieu de 59.99. La trilogie Batman Arkham est proposée avec Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight chacun à 9.99 dollars au lieu de 24.99, tandis que Beacon Pines passe à 5.99 dollars au lieu de 19.99 et Black Book à 6.24 dollars au lieu de 24.99.

Bluey The Videogame est affiché à 13.99 dollars au lieu de 39.99, Breathedge chute à 3.74 dollars au lieu de 24.99, Brothers A Tale of Two Sons est disponible à 2.99 dollars au lieu de 14.99 et Call of Juarez Gunslinger est proposé à 1.99 dollar. Cat Quest 2 est à 3.74 dollars au lieu de 14.99 tandis que Cat Quest 3 atteint 7.99 dollars au lieu de 19.99. Cattails et Cattails Wildwood Story sont chacun proposés à 1.99 dollar, respectivement au lieu de 14.99 et 19.99, et Cattle Country est disponible à 17.49 dollars au lieu de 24.99.

Coffee Talk est affiché à 6.49 dollars au lieu de 12.99, Darkwood à 3.74 dollars au lieu de 14.99, Demon Turf à 9.99 dollars au lieu de 24.99 et la trilogie Devil May Cry avec Devil May Cry, Devil May Cry 2 et Devil May Cry 3 est proposée à 4.99 dollars chacun au lieu de 19.99. Digimon Survive et Digimon World Next Order sont tous deux à 9.59 dollars au lieu de 59.99, Disco Elysium est proposé à 11.99 dollars au lieu de 39.99 et Dredge à 9.99 dollars au lieu de 24.99.

Eiyuden Chronicle est affiché à 14.99 dollars au lieu de 49.99, Elsie à 13.74 dollars au lieu de 24.99, Everdream Valley à 7.49 dollars au lieu de 24.99 et Framed Collection à 1.99 dollar au lieu de 9.99. Freedom Planet est proposé à 4.49 dollars au lieu de 14.99 et Freedom Planet 2 à 9.99 dollars au lieu de 24.99, tandis que Gang Beasts passe à 11.99 dollars au lieu de 29.99. Genesis Noir est à 2.99 dollars au lieu de 14.99 et Ghostrunner à 7.49 dollars au lieu de 29.99.

Gnosia est proposé à 17.49 dollars au lieu de 24.99, Going Under à 3.99 dollars au lieu de 19.99, Gotta Protectors à 7.49 dollars au lieu de 14.99 et Graveyard Keeper à 4.99 dollars au lieu de 19.99. Inside est affiché à 2.49 dollars au lieu de 24.99 et Jack Move atteint 2.39 dollars au lieu de 19.99. Just Shapes and Beats est disponible à 11.99 dollars au lieu de 19.99, Kao the Kangaroo à 3.83 dollars au lieu de 29.99 et Koa and the Five Pirates of Mara à 6.99 dollars au lieu de 19.99.

Kulebra and the Souls of Limbo est proposé à 9.99 dollars au lieu de 19.99, LEGO Worlds à 2.99 dollars au lieu de 29.99 et Lil Gator Game à 9.99 dollars au lieu de 19.99. Limbo est affiché à 1.99 dollar au lieu de 12.49, Marchen Forest à 3.49 dollars au lieu de 34.99 et Mortal Kombat 11 à 9.99 dollars au lieu de 49.99. Mortal Kombat Legacy Kollection est proposé à 32.49 dollars au lieu de 49.99 et Namco Museum à 4.79 dollars au lieu de 29.99.

No More Heroes et No More Heroes 2 sont chacun disponibles à 9.99 dollars au lieu de 19.99, Nova Lands est proposé à 6.99 dollars au lieu de 19.99 et Overcooked 2 à 6.24 dollars au lieu de 24.99. Pac-Man Championship Edition 2 Plus est affiché à 4.99 dollars au lieu de 19.99, Pac-Man Museum Plus à 9.99 dollars au lieu de 19.99 et Pac-Man World Re-Pac à 5.99 dollars au lieu de 29.99.

Paradise Killer est disponible à 4.99 dollars au lieu de 19.99, Pumpkin Jack à 5.99 dollars au lieu de 29.99 et Railgrade à 8.99 dollars au lieu de 29.99. Ruffy and the Riverside est proposé à 13.99 dollars au lieu de 19.99 et Rugrats Adventures in Gameland à 9.99 dollars au lieu de 19.99. Shovel Knight est affiché à 18.99 dollars au lieu de 39.99, Shovel Knight King of Cards à 3.99 dollars au lieu de 9.99, Shovel Knight Shovel of Hope à 5.99 dollars au lieu de 14.99 et Shovel Knight Showdown à 3.99 dollars au lieu de 9.99.

Sifu est proposé à 9.99 dollars au lieu de 39.99, SmileBasic 4 à 9.99 dollars au lieu de 24.99 et Stranded Sails à 1.99 dollar au lieu de 24.99. Strange Horticulture est affiché à 4.79 dollars au lieu de 15.99, Subnautica à 7.49 dollars au lieu de 29.99 et Superliminal à 7.99 dollars au lieu de 19.99. Tchia est disponible à 7.49 dollars au lieu de 29.99 et Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed à 13.99 dollars au lieu de 39.99.

Terraria est proposé à 14.99 dollars au lieu de 29.99, The House of the Dead Remake à 2.49 dollars au lieu de 24.99, The Red Lantern à 2.49 dollars au lieu de 24.99 et There Is No Light à 2.39 dollars au lieu de 19.99. The Stillness of the Wind est affiché à 1.99 dollar au lieu de 12.99, Tinykin à 6.24 dollars au lieu de 24.99, Tunche à 2.39 dollars au lieu de 19.99 et Ultros à 6.24 dollars au lieu de 24.99.

Undertale est proposé à 9.89 dollars au lieu de 14.99, Victory Heat Rally à 16.24 dollars au lieu de 24.99 et Warhammer 40000 Mechanicus à 3.99 dollars au lieu de 39.99. Wing of Darkness est affiché à 2.99 dollars au lieu de 29.99, Worms Armageddon à 12.49 dollars au lieu de 24.99 et Ys Memoire à 19.49 dollars au lieu de 29.99.