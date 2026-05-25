La Nintendo Switch et sa version 2 partagent une ergonomie des Joy-Con qui pose régulièrement problème aux joueurs aux mains larges. Les commandes plates fournies par Nintendo, bien que polyvalentes, peuvent entraîner une fatigue musculaire lors de sessions prolongées, voire des douleurs aux poignets et aux avant-bras pour les utilisateurs disposant de grandes mains. Depuis le lancement de la console originale, l’écosystème des accessoires tiers s’est développé pour répondre à ce besoin spécifique, proposant des solutions variées allant des grips aux coques de protection. Parmi les options disponibles, le bundle P2 de COOWPS, dont le Kickstarter a été lancé avec succès en janvier 2026, se distingue par son approche combinant grips ergonomiques et coque de protection pour l’écran de la Switch 2.

Ce kit se compose de deux grips conçus pour s’adapter aux Joy-Con et d’une coque destinée à protéger l’écran de la console. Si les grips représentent l’élément le plus convaincant du bundle, la coque soulève davantage de questions quant à son utilité réelle au quotidien. Pour évaluer leur performance, nous avons mené un test approfondi sur une Nintendo Switch 2 en conditions réelles d’utilisation, en analysant chaque composant séparément ainsi que leur interaction.

Les grips Joy-Con pour Nintendo Switch 2 constituent sans conteste la partie la plus intéressante du bundle P2. Disponibles en trois coloris distincts, leur installation et leur retrait s’effectuent sans difficulté particulière, offrant une compatibilité immédiate avec la console. Une fois en place, ils transforment radicalement l’expérience de jeu en mode portable. Leur forme épouse parfaitement les contours des mains larges, permettant une prise en main naturelle et confortable sur de longues périodes. Cette ergonomie améliorée contraste fortement avec l’inconfort des Joy-Con plats d’origine, qui peuvent provoquer une tension musculaire après plusieurs heures d’utilisation intensive. Aucun défaut majeur n’a été relevé lors de notre test, si ce n’est une erreur de livraison concernant la couleur commandée, un détail anecdotique qui ne remet pas en cause leur qualité globale. Leur légèreté relative représente également un atout non négligeable, car elle limite la pression exercée sur les aimants de la Switch 2, contrairement à certains grips concurrents plus lourds qui peuvent affecter la stabilité de la console.

La coque pour écran incluse dans le bundle P2 présente une situation plus contrastée. Si sa rigidité et sa solidité offrent une protection certaine contre les chutes éventuelles, son intégration dans l’écosystème de la Switch 2 soulève plusieurs interrogations pratiques. L’un de ses principaux atouts réside dans son cercle aimanté intégré, permettant d’y fixer facilement une batterie externe. Cette fonctionnalité transforme effectivement l’expérience en mode portable, car elle élimine le besoin de brancher la console à une prise électrique une fois la batterie interne épuisée. Cependant, c’est précisément sur ce point que les limites de la coque deviennent les plus évidentes. Bien qu’elle s’insère aisément dans le dock de la Switch 2, son retrait s’avère plus délicat que prévu, et son épaisseur accrue soulève des inquiétudes quant à la durabilité tant de la coque elle-même que du dock. L’installation initiale de la coque sur l’écran représente également un défi, nécessitant une manipulation minutieuse qui peut décourager certains utilisateurs. Une fois en place, son retrait devient tout aussi complexe, même s’il reste techniquement possible. Ces contraintes pratiques rendent son utilisation recommandée uniquement pour les joueurs qui n’ont pas besoin de recourir fréquemment au mode docké.

Fort heureusement, ces limitations n’affectent pas l’ensemble du bundle. Les grips peuvent être utilisés indépendamment de la coque, et réciproquement, offrant ainsi une flexibilité appréciable. De plus, il est tout à fait possible d’utiliser les grips tout en plaçant la console dans son dock, sans que cela n’engendre le moindre problème de compatibilité ou de fonctionnement. Cette modularité permet aux utilisateurs de tirer parti des avantages de chaque composant selon leurs besoins spécifiques, sans être contraints par les compromis imposés par la coque.

En définitive, le bundle P2 de COOWPS propose une solution partiellement satisfaisante pour les joueurs aux mains larges cherchant à améliorer leur confort sur Nintendo Switch 2. Les grips s’imposent comme une amélioration ergonomique tangible, alliant facilité d’utilisation, légèreté et efficacité, sans introduire de nouveaux problèmes. La coque, bien que robuste et dotée de fonctionnalités intéressantes comme l’aimant pour batterie externe, se heurte à des contraintes pratiques qui en limitent considérablement l’utilité au quotidien. Son installation et son retrait laborieux, ainsi que son incompatibilité avec le mode docké, en font un accessoire à réserver à un usage très spécifique. Pour les joueurs qui privilégient le confort en mode portable et n’utilisent que rarement le dock, les grips seuls représentent déjà une avancée significative par rapport aux Joy-Con d’origine. Pour les autres, il conviendra de peser soigneusement l’intérêt de la coque avant de l’intégrer à son setup, en gardant à l’esprit que son utilisation exclusive peut s’avérer contre-productive.