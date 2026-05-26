Bandai Namco vient de déployer une importante mise à jour pour Dragon Ball: Sparking! ZERO sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Disponible depuis ce mois de mai 2026, cette version apporte son lot de nouveautés, d’ajustements de gameplay et de corrections, tout en confirmant l’arrivée prochaine de plusieurs packs de personnages DLC. Voici le détail complet des changements et des annonces associées.

Versions mises à jour

Nintendo Switch 2 : Version 2A013.012.003.009.011

: Version Nintendo Switch : Version 2013.012.003.009.011

Cette mise à jour introduit notamment le tout premier stade du Monde Démonique, tout en procédant à une série d’ajustements d’équilibrage et de mécaniques de jeu. Les développeurs ont également apporté des modifications aux règles de bataille, à l’interface et à plusieurs aspects du système de combat.

Changements généraux et ajustements

Nouveautés de stade

Ajout du premier stade du Monde Démonique : Une nouvelle arène inspirée de l’univers sombre de Dragon Ball fait son apparition, offrant un cadre inédit pour les affrontements.

Règles de bataille

Réglage du DP total : Dans les batailles en équipe (DP Battles), il est désormais possible de choisir un total de DP de 10, 15 ou 20 . Ces paramètres sont conservés après la fin de la partie.

: Dans les batailles en équipe (DP Battles), il est désormais possible de choisir un total de DP de . Ces paramètres sont conservés après la fin de la partie. Difficulté ajustée : Certains stages d’Episode Battle ont été rééquilibrés en raison des modifications du système de combat.

Interface et options

Affichage des paramètres : Une option de basculement a été ajoutée à l’écran de sélection des personnages.

: Une option de basculement a été ajoutée à l’écran de sélection des personnages. Qualité audio : Il est maintenant possible de modifier la qualité sonore de certains effets de combat.

: Il est maintenant possible de modifier la qualité sonore de certains effets de combat. Affichage des limites du terrain : Une nouvelle option permet d’afficher les limites du terrain de jeu, avec un indicateur visuel lorsqu’un joueur s’en approche.

Modifications du système de combat

Stock de Skills

La vitesse de récupération automatique du Stock de Skills a été légèrement réduite.

Short Dash (Course courte)

Le temps de récupération après l’activation d’un Dragon Dash pendant un Short Dash a été diminué.

Il est désormais possible d’effectuer un deuxième Short Dash immédiatement après avoir commencé à se déplacer (une fois).

Ascend / Descend (Montée / Descente)

La vitesse de déplacement à courte distance a été augmentée.

La consommation de Ki lors des Rapid Ascend / Descend a été augmentée.

High-Speed Dragon Dash (Dragon Dash haute vitesse)

La fenêtre d’entrée pour enchaîner vers une attaque de rush a été ajustée pour une meilleure fluidité.

Le temps de charge des attaques Smash pendant l’utilisation a été réduit.

Le joueur atteint désormais systématiquement l’avant de l’adversaire, même si la trajectoire est modifiée.

Z-Burst Dash

Le coût initial en Ki a été réduit ; la consommation de Ki dépend désormais de la distance parcourue après l’activation.

Attaques de mêlée (général)

La récupération de Ki après avoir touché l’adversaire a été augmentée.

La probabilité de désalignement des attaques contre des adversaires venant d’utiliser Step a été réduite.

Enchaînements (Rush Chain)

Les enchaînements peuvent désormais être exécutés même lorsque les attaques sont automatiquement esquivées (par exemple, contre Goku en Super Saiyan, Ultra Instinct ou Whis).

Ki Blasts de rush

Les dégâts des Rush Ki Blasts ont été réduits, et la pénalité de scaling sur les coups consécutifs a été augmentée.

Ki Blasts de type Smash

Les dégâts des Smash Ki Blasts de type dispersion ont été réduits.

Il est désormais possible de détourner certains Smash Ki Blasts de Goku (Super Saiyan), Ultra Instinct -Sign- et Goku (Super Saiyan, Ultra Instinct).

Ki Blasts brise-garde

Peuvent désormais être esquivés en high-speed evasion.

Leur performance de pistage a été légèrement réduite.

Perception

Ne peut plus être utilisée pendant l’étourdissement de garde.

La fenêtre d’entrée pour les attaques suivantes après une réussite a été augmentée.

Le coût en Ki lors de l’activation a été augmenté.

Le nombre de Stock de Skills requis pour les attaques Smash et les Rush Chain est passé de 1 à 2.

Les attaques de suivi peuvent désormais être chargées en maintenant le bouton.

Super Perception

Les effets de buff ont été améliorés (plus forts et de plus longue durée).

Une légère récupération de Ki est désormais accordée lors de la déviation de projectiles.

Déviation de Ki Blasts

La réactivité de la déviation de Ki Blasts vers les attaques Smash a été améliorée.

Super Counter

La récupération automatique de Ki pendant le Super Counter a été désactivée.

Tornado Slash

Les interruptions involontaires de garde dans la Tornado Slash ont été corrigées.

Attaques de Short Dash

La fluidité des attaques de Short Dash a été améliorée.

Attaques de type étourdissement (Smash Ki Blast)

La consommation de Ki a été augmentée.

Il est désormais possible d’utiliser le Revenge Counter lorsque l’on est touché de face.

Lorsqu’un adversaire est touché deux fois dans un combo, il est désormais projeté au lieu d’être paralysé.

Sonic Sway Attack

Correction d’un problème où une garde pouvait être insérée même si l’attaque Sonic Sway était exécutée au timing le plus précoce possible.

Attaques de Blast

Les dégâts des Blasts et Ultimate Blasts en combo ont été réduits.

Les dégâts des Blasts consécutifs ont été réduits.

La fenêtre d’entrée pour déclencher un Blast Impact après qu’un joueur ait tiré un projectile ou un faisceau a été étendue.

Les Blasts tirés en diagonale vers l’avant ne sont plus neutralisés contre un adversaire tirant un faisceau.

Les Blasts de type charge standard infligent désormais des dégâts et repoussent les personnages géants lorsqu’ils les touchent.

Les dégâts des attaques Ki Blast de type rafale ont été augmentés.

Les compétences d’esquive automatique (comme Afterimage Strike) peuvent désormais esquiver les Blasts de type charge non bloquables.

Ultimate Blast

La réduction de dégâts lors des combos a été atténuée.

Auto-reflect

Disponible uniquement pour les personnages avec un DP de 7 ou plus en mode Sparking!.

Autres ajustements

La vitesse de récupération automatique du premier niveau de jauge de Ki a été augmentée.

Le comportement de la caméra lors des combats entre personnages de taille normale et géants a été ajusté.

Les entrées involontaires de lancers pendant les combos aériens avec les contrôles classiques ont été réduites.

Le temps requis avant de pouvoir changer de personnage a été ajusté.

Modifications des compétences

Compétences de type buff (ex. : Saiyan Spirit, Pump Up)

La durée des effets a été augmentée.

Turles : Fruit de l’Arbre du Pouvoir

Le boost de statistiques à l’activation a été augmenté, et une récupération de Ki a été ajoutée.

Compétences déclenchant instantanément le mode Sparking!

Après activation, la défense est réduite pendant une certaine période.

Afterimage Strike

Se termine désormais si l’utilisateur est touché par un Super Counter.

Dyspo : Super Maximum Light Speed Mode

Un icône d’affichage a été ajouté pendant l’effet.

La consommation de Ki lors des Short Dash a été réduite.

Compétences de récupération totale de Ki (ex. : Full Power Charge)

Après activation, la défense est réduite pendant une certaine période.

Kale : Cri de Rage

Le temps d’activation a été augmenté.

Ajustements par personnage

Personnages géants (général)

Les dégâts des attaques de rush et Smash en mêlée ont été réduits.

Le temps de récupération après une attaque ratée a été augmenté.

Les dégâts subis lors des attaques de mêlée ont été augmentés.

La vitesse de Short Dash vers l’arrière a été réduite.

Maître Roshi / Mr. Satan / Yajirobe

La vitesse de récupération de Ki a été réduite.

Dr. Gero / Android 19

L’utilisation de Super Perception contre des Blasts de type projectile déclenche désormais le mode Sparking!, et l’effet de boost de statistiques a été supprimé.

Goku (Ultra Instinct -Sign-) / Goku (Ultra Instinct)

Le délai avant de pouvoir tirer un nouveau Smash Ki Blast après en avoir utilisé un a été augmenté.

Dr. Wheelo

Le nombre maximal de Stock de Skills a été réduit.

Nappa / Recoome / Spopovich

Les points de vie ont été réduits.

Gogeta (Super Saiyan God Super Saiyan)

Les dégâts et la performance de pistage des Smash Ki Blasts ont été réduits.

La puissance des Smash Ki Blasts stationnaires a été augmentée.

Whis : Destruction Symphonique

Peut désormais être esquivé en high-speed evasion.

Trunks du Futur (Super) : Final Flash

Le coût en Ki et les dégâts ont été augmentés.

Trunks : Finish Buster

Les dégâts ont été augmentés.

Autres ajustements

La détection des coups de pied volants a été ajustée.

Corrections de bugs et améliorations de stabilité

Correction d’un problème où quitter les limites du terrain ne déclenchait pas une élimination (Ring Out) dans les matchs avec cette option activée.

Améliorations générales de l’ergonomie et de la stabilité du jeu.

DLC : Daima Character Packs 1 & 2 et Shallot Character Pack arrivent le 27 mai 2026

Bien que Dragon Ball: Sparking! ZERO soit déjà disponible sur Nintendo Switch et Switch 2 depuis l’année dernière, les fans devront encore patienter quelques jours pour découvrir les nouveaux contenus payants. Bandai Namco a en effet confirmé que les Daima Character Packs 1 & 2, ainsi que le Shallot Character Pack, seront disponibles dès le 27 mai 2026.

Daima Character Pack 1

Ce premier pack introduit huit nouveaux personnages jouables issus de l’anime Dragon Ball DAIMA :

Goku (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini), Super Saiyan

Vegeta (Mini), Super Saiyan 2

Vegeta (Mini), Super Saiyan 3

Glorio

Panzy

Majin Kuu

Tenkaichi Budokai Avatar (nouvelle tenue pour Goku (Mini) changeant ses mouvements) Cette tenue diffère de celle incluse dans le pack de précommande. L’acquisition de la tenue du pack de précommande n’est pas requise. Équipée, elle ne modifie pas l’apparence de Goku (Mini), mais transforme son Ultimate Blast en Aura Impact.

(nouvelle tenue pour Goku (Mini) changeant ses mouvements)

Daima Character Pack 2

Ce second pack ajoute six nouveaux combattants toujours issus de Dragon Ball DAIMA :

Goku (Mini), Super Saiyan 4

Goku (DAIMA), Super Saiyan 4

Vegeta (DAIMA), Super Saiyan 3

Majin Duu

Third Eye Gomah

Giant Gomah

Shallot Character Pack

Enfin, ce pack met en avant Shallot, le protagoniste emblématique du jeu mobile Dragon Ball Legends, dessiné par Akira Toriyama lui-même :

Shallot (1 personnage jouable)

Ces nouveaux contenus permettront aux joueurs d’élargir leur roster et de découvrir des styles de combat inédits, tout en plongeant dans l’univers de Dragon Ball DAIMA et de Dragon Ball Legends.