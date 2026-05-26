Le studio espagnol indépendant Crossbros, fondé par les frères Jose et Manu, a officiellement annoncé le développement de Heroes of Anirea, un tactical JRPG roguelite qui se distingue par une approche à la fois moderne et inspirée des classiques du genre. Après avoir dévoilé un premier trailer en début d’année, le studio revient avec un nouveau visuel et une campagne Kickstarter visant à finaliser le projet, actuellement en développement depuis près de deux ans.

Heroes of Anirea se présente comme un hommage aux tactical JRPG traditionnels, mais avec une vision actualisée et dynamique. Le jeu repose sur un système de combat tour par tour enrichi d’un mécanisme de Active Time Battle (ATB) personnalisé, intégrant des forces et faiblesses élémentaires, un équipement entièrement modifiable et des compétences uniques pour chaque personnage. Le système de progression s’inspire du roguelite, permettant aux joueurs de relancer l’aventure avec de nouveaux héros et des campagnes générées procéduralement, offrant ainsi une expérience renouvelée à chaque partie.

Le jeu met en scène plus de vingt héros issus des différentes régions d’Anirea, chacun disposant d’un gameplay distinct et d’une narration à découvrir. Les joueurs sont amenés à recruter ces personnages, gérer leur équipement et prendre des décisions stratégiques lors de combats exigeants, tout en explorant un univers où chaque choix peut modifier la perception du monde et la destinée du groupe. En cas d’échec, la partie peut être relancée rapidement grâce au système roguelite, qui permet de revenir avec de nouveaux alliés et des objectifs renouvelés.

L’esthétique visuelle de Heroes of Anirea repose sur un monde en 2,5D pixel art entièrement artisanal. Chaque asset pixel art a été conçu à la main, avec des animations réalisées image par image par l’équipe artistique. Le jeu combine ces éléments pixel art avec quelques modèles 3D low poly dotés de textures basse résolution et un éclairage en temps réel, afin de créer une ambiance à la fois rétro et moderne, fidèle à l’inspiration des classiques tout en intégrant des techniques contemporaines.

Le développement de Heroes of Anirea a débuté fin 2024, porté par une équipe réduite et un financement entièrement issu des économies personnelles des fondateurs. Une partie significative de l’équipe a travaillé sans rémunération, tandis que les membres rémunérés l’ont été à des tarifs inférieurs à ceux jugés équitables par les développeurs. Les négociations avec des éditeurs se sont révélées complexes, notamment en raison du statut de nouveau studio de Crossbros, ce qui a conduit l’équipe à se tourner vers une campagne Kickstarter. L’objectif est double : obtenir un soutien financier permettant de couvrir les dépenses de base et de terminer le projet sereinement, tout en démontrant aux éditeurs potentiels que le jeu suscite un intérêt réel auprès des joueurs.

La campagne Kickstarter de Heroes of Anirea marque ainsi une étape clé pour le studio, qui cherche à valider la viabilité du projet avant sa sortie. Le jeu est actuellement prévu pour une sortie initiale sur Steam et Steam Deck en 2027, avant d’être porté sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 peu après.