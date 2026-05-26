Les rêves heavy metal de tous devient réalité : les précommandes des produits dérivés de la collaboration en édition limitée BABYMETAL × Resident Evil™ 30ème anniversaire sont désormais ouvertes, célébrant ainsi le partenariat surprise entre le groupe de metal dance mondialement connu et la série de jeux vidéo référence du survival horror !

Ces articles exceptionnels sont consultables dans la boutique en ligne ici, avec notamment le t-shirt « Ladies », le t-shirt « Dolls », le sweat à capuche « Metal Outbreak », le Stand acrylique « Ladies » et le porte-clés en acrylique « Dolls ».

Chacun des cinq articles propose des illustrations réalisées par deux artistes ayant collaboré avec Capcom : l’illustratrice Hinanana et le graphiste GOTO, qui ont tous deux travaillé sur diverses créations artistiques pour Capcom, notamment des illustrations commémoratives pour le 30e anniversaire de Resident Evil et la série Street Fighter™.

Les précommandes sont ouvertes jusqu’au vendredi 26 juin à 23 h 59 sur la boutique en ligne BABYMETAL.

La série Resident Evil a fêté cette année son 30e anniversaire. Elle s’est vendue à plus de 201 millions d’exemplaires au total, et son dernier opus, Resident Evil™ Requiem, est le jeu Resident Evil qui s’est vendu le plus rapidement de toute l’histoire de la saga.

D’autres annonces concernant le 30ème anniversaire de Resident Evil seront dévoilées au fil de cette année de célébrations.