Le charmant RPG de collection de monstres de Beehive Studios entraîne les joueurs dans une aventure magique de capture et de combat de créatures.

L’aventure RPG colorée de collection de monstres, LumenTale: Memories of Trey, est disponible dès aujourd’hui sur Steam et Nintendo Switch*, ont annoncé Team17 et le développeur Beehive Studios. Véritable récit magique d’exploration, de collecte (et de combat) de créatures, de personnalisation et d’artisanat, le jeu suit Trey, un jeune héros qui se réveille sans souvenirs dans le monde enchanteur de Talea et se lance dans un voyage pour découvrir la vérité.

Dans cette histoire d’aventure et de découverte, les joueurs rencontrent et capturent des Animon, des créatures magiques imprégnées d’Anivis, une énergie puissante leur permettant d’influencer les émotions et l’âme de chaque être vivant de Talea. Au fil du recrutement des 140 types d’Animon dans l’équipe de Trey, que ce soit par capture ou via des combats PvE et PvP au tour par tour, les joueurs exploiteront leurs capacités et compétences pour remporter la victoire, des duels en 1 contre 1 jusqu’aux affrontements épiques en 4 contre 4.

Chaque espèce d’Animon appartient à l’un des cinq groupes d’attributs liés à une émotion différente, utilisable en combat avec diverses stratégies pour assurer la victoire. Par exemple, si la sérénité pure des Animon « Sereum » peut augmenter les chances de coup critique, ceux possédant l’attribut « Horrens » sèment la peur dans le cœur des adversaires, donnant à Trey la possibilité de les vaincre en une seule attaque rapide.

L’Anispace, un « autre royaume » où les joueurs peuvent entraîner leurs Animon collectés et créer leur foyer idéal en fabriquant et en achetant une gamme de meubles auprès des vendeurs, offre une pause bienvenue dans l’aventure de Trey. Passer plus de temps avec leurs nouvelles créatures dans l’Anispace renforce les liens entre Trey et les Animon, leur permettant de combattre les ennemis avec une efficacité accrue.

Caractéristiques principales

Parcourez un monde tentaculaire : Voyagez à travers le monde riche et culturel de Talea, rempli de secrets, de quêtes et de régions aussi uniques et variées que les Animon que vous rencontrez.

Collectionnez et entraînez des Animon : Découvrez et capturez 140 Animon, chacun doté d’affinités élémentaires et assigné à l’un des cinq attributs émotionnels pouvant offrir des avantages au combat.

Cartes artistiques uniques : Augmentez vos chances de trouver l’Animon parfait, ou les rares variantes « Perdues », pour constituer l’équipe ultime. Échangez-les localement ou en ligne via la Station d’échange Animon.

Cuisine et artisanat : Reposez-vous aux fontaines disséminées dans le monde pour cuisiner des plats à partir de recettes trouvées ou achetées, et fabriquez des ressources pour soutenir votre voyage.

L’Anispace : Entraînez vos Animon dans l’Anispace, une zone dédiée offrant une pause dans l’aventure. Fabriquez ou achetez des meubles chez les vendeurs locaux et personnalisez-les pour créer le foyer parfait pour vos créatures.

LumenTale: Memories of Trey est disponible en Édition Standard, en Édition Deluxe (comprenant le jeu de base et le DLC Deluxe) sur Steam et Nintendo Switch, ainsi qu’en Édition Lumen exclusivement sur Steam (comprenant le jeu de base, le DLC Deluxe, la bande-son numérique et l’artbook numérique). Les joueurs qui achèteront LumenTale: Memories of Trey au cours du mois prochain recevront également le DLC « Offre des premiers adoptants », comprenant un ensemble de meubles en jeu, des cosmétiques pour l’Anispace et des cartes artistiques numériques échangeables.

*LumenTale: Memories of Trey est rétrocompatible sur Nintendo Switch 2.