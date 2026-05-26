Un collectif de studios indépendants péruviens et internationaux annonce la sortie de Mago: Hyperdelicious Edition, une version remasterisée et enrichie du jeu de plateforme rétro Mago, prévue pour le quatrième trimestre 2026 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le titre sera également disponible en éditions physiques standard et collector pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, distribuées par Selecta Play.

Développé par Dream Potion Games en collaboration avec ABONICO GAME WORKS, Resistance Studios, Selecta Play et Hidden Trap, Mago Hyperdelicious Edition se présente comme une aventure de plateforme en 2D mêlant des éléments de RPG, avec un pixel art soigné et des mécaniques de jeu originales. Le joueur incarne un sorcier chargé de parcourir un vaste royaume à travers huit mondes distincts, chacun doté de son propre thème, de ses mécaniques spécifiques, de boss, de secrets et de mini-jeux. L’objectif est de sauver une damoiselle retenue captive par le antagoniste nommé Gourmet, dans un univers où l’imaginaire prend le pas sur la réalité.

L’édition Hyperdelicious introduit plusieurs nouveautés significatives. Un nouveau monde post-game intitulé Dream World est ajouté, proposant sa propre carte, quatre nouveaux boss, des objets à collectionner, un système de jeu inspiré des donjons de Zelda, trois costumes inédits et une mécanique permettant de basculer en temps réel entre un environnement onirique et cauchemardesque, modifiant les tiles, les ennemis et la musique. Un mode facile est également disponible, offrant une santé doublée, des chutes moins punitives et des points de sauvegarde gratuits. Une fonction d’autorun permet enfin de se déplacer automatiquement sans maintenir le bouton de course.

Les éditions physiques, disponibles en précommande via Selecta Play, seront livrées à partir du 30 novembre 2026. L’édition standard est proposée au prix de 39,99 euros ou dollars, tandis que la Gourmet Box collector, au tarif de 69,99 euros ou dollars, inclut le jeu physique, un diorama, des cartes postales, un manuel de 66 pages et une boîte collector. Ces versions seront limitées aux plateformes PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Le gameplay repose sur une exploration variée, avec des niveaux conçus manuellement et des mécaniques adaptées à chaque environnement : des prairies colorées, un arbre géant gardé par un mille-pattes, des ruines anciennes reposant sur le dos d’un oiseau colossal, et bien d’autres décors. Le joueur utilise une baguette magique pour purifier le mal, résoudre des énigmes en manipulant son environnement, et peut, dans certains niveaux, piloter un puissant robot mecha pour affronter les ennemis. Chaque niveau propose des défis uniques, des boss à vaincre et des orbes secrètes à collecter, permettant de débloquer de nouveaux objets et améliorations.

Le jeu intègre également une ville nommée Musicalia, où le joueur peut acheter des améliorations et interagir avec des personnages, certains familiers. La bande-son, composée pour évoquer l’âge d’or des jeux vidéo, accompagne cette expérience nostalgique, renforçant l’immersion dans un univers à la fois rétro et inventif.