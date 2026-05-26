Konami a dévoilé un premier aperçu de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots tel qu’il apparaîtra dans la compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, offrant aux joueurs un premier regard sur le portage du titre, jusqu’ici cantonné à la PlayStation 3 depuis son lancement. Cette version constituera la première disponibilité officielle du jeu sur des plateformes modernes, incluant notamment la Nintendo Switch 2 et la Nintendo Switch, marquant ainsi une première pour la série sur une console Nintendo.

Le contenu a été diffusé lors d’une émission télévisée diffusée par Washagana TV ce week-end, où près d’une heure de footage en direct a été présentée, permettant d’observer les premières minutes du jeu remasterisé. Parmi les modifications visibles dans cette séquence, plusieurs ajustements d’interface ont été mis en évidence. L’option « Retour au menu principal » a été ajoutée dans les paramètres, une fonctionnalité déjà présente dans les versions remasterisées de MGS2 et MGS3 dans le premier volume de la collection. Les écrans de sauvegarde et de chargement ont également été repensés pour s’harmoniser avec le style des menus et de l’interface du jeu. Par ailleurs, l’URL du site Hideblog, visible sur l’une des boîtes en carton au début d’une cinématique, a été retirée, le site en question n’étant plus accessible. En revanche, l’iPod et le magazine Playboy, éléments emblématiques du jeu original, font leur retour dans cette version.

La compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 proposera également d’autres titres de la franchise, avec l’inclusion de Metal Gear Solid: Peace Walker et de Metal Gear: Ghost Babel, un opus moins connu initialement sorti sur Game Boy Color. Cette collection s’inscrit dans la continuité du premier volume, Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, sorti en 2023 et ayant bénéficié plus tôt cette année d’une mise à jour apportant des améliorations spécifiques pour la Nintendo Switch 2.

La sortie de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 est prévue pour le 27 août 2026 sur l’ensemble des plateformes concernées, offrant ainsi aux fans une occasion inédite de redécouvrir Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et d’autres titres de la série dans une version modernisée, adaptée aux standards techniques actuels.