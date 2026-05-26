Square Enix a officiellement dévoilé les détails d’un live dédié à la célébration des 40 ans de la licence Dragon Quest, prévu pour le mercredi 27 mai. Cet événement, intitulé Update from the Dragon Quest Team, s’inscrit dans le cadre des festivités organisées autour de cette franchise emblématique et promet de révéler des informations sur l’avenir de la série.

Le live, d’une durée de dix minutes, sera diffusé en direct à 6h00 PT / 9h00 ET / 22h00 JST, soit 15h00 heure française. Il sera accessible sur la plateforme YouTube, avec des flux disponibles en anglais et en japonais. Bien que les contenus précis du programme n’aient pas encore été détaillés, le créateur de la série, Yuji Horii, avait précédemment évoqué cette diffusion en direct comme l’occasion d’annoncer le « prochain jeu » de la franchise, en plus de présenter « diverses autres informations ».