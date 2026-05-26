Capcom annonce l’arrivée d’un nouveau personnage jouable en DLC pour Street Fighter 6, ainsi que plusieurs tenues inédites et deux nouveaux modes de jeu, à compter du 28 mai 2026.

Ingrid, la nouvelle recrue du roster

Ingrid, personnage emblématique de la série, rejoint officiellement le roster de Street Fighter 6 aux côtés de Sagat, C. Viper et Alex, dans le cadre du Year 3 Character Pass. Décrite comme une combattante polyvalente, elle se distingue par sa capacité à utiliser divers projectiles et techniques de déplacement pour maintenir ses adversaires à distance tout en accumulant des Sun Crests. Ces derniers lui permettent de « libérer la puissance totale du soleil » pour dominer ses opposants, avec des effets renforcés à mesure que leur nombre augmente.

Les joueurs pourront obtenir Ingrid de deux manières :

En tant qu’achat autonome (standalone purchase).

(standalone purchase). Via le Year 3 Fighter Pass (ou Ultimate Pass), qui inclut également des récompenses exclusives comme de nouvelles couleurs EX pour Manon et Marisa, des illustrations pour les écrans de combat de Luke et Alex, ainsi que des stickers thématiques. Certains packs premium proposent même un clin d’œil rétro avec le jeu classique Knights of the Round.

Trois nouvelles tenues pour Ingrid, Sagat, C. Viper et Alex

À l’occasion de son arrivée, Ingrid sera disponible avec deux tenues :

Tenue 1 : Un look inspiré de ses voyages dimensionnels.

: Un look inspiré de ses voyages dimensionnels. Tenue 2 : Une réinterprétation de son uniforme scolaire violet emblématique.

Parallèlement, trois nouvelles tenues seront dévoilées pour les autres personnages :

Sagat : Un élégant costume trois-pièces.

: Un élégant costume trois-pièces. C. Viper : Une robe sophistiquée.

: Une robe sophistiquée. Alex : Une tenue de sport énergique.

: Une tenue de sport énergique. Ingrid : Une tenue de domestique (maid outfit).

Ces tenues, ainsi que les nouveaux modes de jeu, seront disponibles dès le 28 mai 2026.

Deux nouveaux modes de jeu « chaotiques »

Capcom introduit deux modes supplémentaires pour enrichir l’expérience Street Fighter 6 :

Random Avatar Matches : Un mode aléatoire où les joueurs peuvent gagner des récompenses, monter de niveau et débloquer des tenues pour leurs masters (personnages jouables). Avatar Arcade Mode : Un mode arcade où les joueurs peuvent accumuler des points et débloquer du contenu exclusif.

Ces modes offrent une approche plus décontractée et variée du jeu, tout en permettant de progresser dans l’univers de Street Fighter 6.

Street Fighter 6 : un succès mondial

Depuis son lancement, Street Fighter 6 a déjà séduit plus de 6 millions de joueurs à travers le monde. Le jeu propose une expérience de combat innovante, combinant des mécaniques uniques et un contenu riche à travers trois modes principaux :

Fighting Ground : Le mode de combat classique en 1 contre 1.

: Le mode de combat classique en 1 contre 1. World Tour : Une aventure solo immersive où le joueur explore un monde ouvert.

: Une aventure solo immersive où le joueur explore un monde ouvert. Battle Hub : Un hub social permettant d’interagir avec d’autres joueurs, de participer à des tournois et de personnaliser son avatar.

Disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC (Steam), Street Fighter 6 continue d’évoluer avec des mises à jour régulières et du contenu additionnel pour fidéliser sa communauté.