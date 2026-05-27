Celles et ceux qui sont nés dans les années 80 ont peut-être connu l’avènement du jeu éducatif à travers le dénommé Adibou. Sorti en 1991, beaucoup d’enfants ont pu apprendre tout en jouant grâce à lui. Mais depuis, ces titres ne sont plus légion et lorsqu’il y en a, la qualité n’est pas forcément au rendez-vous. C’est en ayant tout cela en tête que nous avons décidé de tester Néro & Sci Integral Edition sur la console hybride de Nintendo, un jeu ludique mêlant puzzle et plateforme sur l’apprentissage des mathématiques pour gamers à partir de 13 ans. Alors, avons-nous ici le digne successeur d’Adibou dans la section maths ? Faisons chauffer notre cerveau pour le savoir !

Un univers flou et anecdotique

Dans ce titre, nous incarnons Néro, un jeune extraterrestre avide d’apprendre. Alors qu’il s’aventure en quête d’un ouvrage à la bibliothèque, il fait tomber un livre. De celui-ci s’échappent alors de nombreuses informations scientifiques. Néro doit réparer son erreur avant que le chaos ne s’installe dans son monde, à présent dépourvu de connaissances. C’est ainsi qu’il va très vite rencontrer Sci, qui lui sera d’une aide cruciale. L’histoire et l’univers du jeu sont évidemment un prétexte pour nous faire entrer dans un monde scientifique. Malheureusement, cela ne nous a pas emballé. Nous n’avons pas réussi à nous attacher aux deux personnages, pourtant mignons.

Des énigmes mathématiques et de la plateforme

Nous parcourons ici 36 niveaux répartis dans 4 mondes différents. Le joy con gauche dirige Néro et le droit, Sci, capable de porter des objets afin de résoudre des énigmes. Nous évoluons dans un environnement en 2D, sautons sur des plateformes et parfois rencontrons des ennemis avant d’atteindre une nouvelle énigme. La partie plateforme est, comme l’histoire, assez simple et anecdotique et les combats ne sont pas réellement intéressants. Même si nous avons des points de compétences à utiliser régulièrement pour améliorer notre personnage, cet aspect du jeu ne nous a pas emballé. Mais, évidemment, le but est surtout de faire travailler nos méninges !

Des énigmes inégales

Sur le papier, le jeu s’adresse à des personnes d’au moins 13 ans. Il est vrai, certes, que nous avons quitté l’école depuis de nombreuses années mais force est de constater que certaines énigmes sont parfois très faciles ou très difficiles. Pourtant, la base mathématique est généralement compréhensible mais la logique, elle, pas toujours et certaines épreuves nous donnent du fil à retordre. Heureusement, nous pouvons faire appel à des indices lorsque nous sommes bloqués et, si vraiment cela ne suffit pas, nous avons accès aux guide complet des solutions en nous connectant au serveur Discord du jeu. Celui-ci nous a été fortement utile pour résoudre la dernière énigme du niveau 7 (dont nous n’avons pas pour autant compris le résultat). Espérons que l’équipe de Souris Lab, créateur du jeu, saura améliorer ce guide qui en sauvera plus d’un. En plus de la frustration parfois de ne pas trouver la solution, nous avons régulièrement des ennemis qui viennent nous embêter pendant notre réflexion. Même s’ils ne sont pas compliqués à battre, nous nous en passerions volontiers. Ainsi, pour résumer la partie énigmes, notre cerveau peut être amené à chauffer fortement et mettre à rude épreuve notre sens de la logique et des mathématiques. Cependant, nous avons un doute sur l’âge des joueurs qui pourront s’y frotter. Les ados les plus futés pourront peut-être s’en sortir mais les autres devront probablement attendre un peu afin de ne pas être frustrés et que le but premier du jeu, à savoir aimer les maths, leur procure l’effet inverse.

Graphismes et bande-son corrects mais sans plus

Les graphismes sont plutôt de qualité moyenne malgré une bonne direction artistique. C’est parfois un peu baveux, voire flou, même si cela ne gâche pas l’expérience. Côté bande-son, c’est aussi correct mais sans plus. La musique est douce et propice à la réflexion, et c’est tout ce qu’on demande à ce genre de jeu. Nero & Sci Integrale Edition est prévu au prix de 15€ environ sur le Nintendo eShop pour une durée de jeu d’environ 20 heures.