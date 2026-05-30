Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2, Nintendo poursuit activement ses efforts pour garantir que l’intégralité de la bibliothèque de jeux de la première console soit jouable sans difficulté sur sa nouvelle génération de matériel. À sa sortie, un nombre important de titres Switch 1 fonctionnaient déjà sans problème, mais certains présentaient des dysfonctionnements ou refusaient même de démarrer. Les semaines et les mois suivant la commercialisation de la Switch 2 ont permis à l’entreprise d’accélérer les corrections nécessaires afin d’optimiser la compatibilité de chaque jeu.

Une nouvelle série de mises à jour a été déployée aujourd’hui, marquant neuf titres supplémentaires comme pleinement compatibles avec la Nintendo Switch 2. Ces jeux, désormais validés par Nintendo, peuvent être lancés et utilisés sans restriction technique. Parmi eux figurent Buddy Collection if, Dragon Quest Builders, Laysara: Summit Kingdom, Monster Hunter Stories, Neon Inferno, Overcooked! All You Can Eat, This is Fine: Maximum Cope, Top Cop: Police Training et Wolfenstein: Youngblood.

Parallèlement à ces avancées, Nintendo a identifié des problèmes de compatibilité affectant trois autres jeux. Ghost Master: Resurrection rencontre des difficultés liées à la progression dans le contenu téléchargeable Walls of Judgment. Grandia HD Collection peut présenter des ralentissements dans certaines zones de jeu, tandis que Resident Evil 5 souffre de problèmes audio dans certaines sections. Ces titres restent jouables, mais les joueurs peuvent être confrontés à des altérations de l’expérience.

Quatre autres jeux, en revanche, restent officiellement non supportés sur la Nintendo Switch 2 en raison de problèmes persistants liés à la progression. Il s’agit de Attack on Titan 2, Crypt Carnage, Megadimension Neptunia 7 et Truck Simulator USA. Nintendo n’a pas encore résolu ces dysfonctionnements, mais l’entreprise n’exclut pas de proposer des correctifs à l’avenir. Aucun calendrier précis n’a été communiqué concernant leur prise en charge.