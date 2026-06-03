Le jeu de combat Avatar Legends: The Fighting Game connaît un léger report, passant du 2 juillet 2026 au 23 juillet 2026. L’équipe de développement a annoncé cette modification via un message officiel, justifiant ce délai par la nécessité d’ajouter de nouveau contenu initialement non prévu afin de proposer une expérience Avatar exceptionnelle. Cette version, disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, s’inscrit comme un titre dédié aux amateurs de jeux de combat, mêlant l’héritage des classiques du genre à une approche innovante en matière de mouvement, de style et d’expression en combat.

Conçu pour s’adresser aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux vétérans, Avatar Legends: The Fighting Game mise sur une fluidité de gameplay, une réactivité accrue et une intégrité en ligne optimale. Le titre se distingue par son animation 2D entièrement dessinée à la main, conçue pour préserver l’esthétique et l’expressivité de la série originale. À son lancement, le jeu proposera 12 personnages jouables, avec l’ajout de nombreux autres via un modèle saisonnier. Les joueurs pourront également compter sur des personnages de soutien modifiant leur style de combat et offrant des mouvements spéciaux, tandis que le Flow System centralise l’expérience autour d’une gameplay axé sur le mouvement.

L’aventure solo, dotée d’une narration originale, s’accompagne de modes comme les Combo Trials et le Gallery Mode. Le jeu met en avant un netcode parmi les meilleurs du secteur et prend en charge le cross-play, permettant aux joueurs de différentes plateformes de s’affronter. Ce report vise ainsi à peaufiner une expérience déjà riche, tout en intégrant des éléments supplémentaires pour enrichir la durée de vie du titre.