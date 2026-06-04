L’expérience ultime de football d’action pour permettre aux fans de jouer à tout moment, partout, en solo ou à plusieurs !

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui le lancement de eFootball™ Kick-Off! sur Nintendo Switch™ 2, le tout nouvel opus de la série « eFootball™ », anciennement connue sous le nom de Pro Evolution Soccer (PES).

Avec différentes équipes nationales et clubs du monde entier, les fans peuvent entrer sur le terrain avec un large éventail de joueurs, des stars actuelles aux icônes légendaires connues de tous. Les utilisateurs peuvent également profiter du frisson du football grâce à un gameplay authentique à tout moment, partout, en solo ou à plusieurs.

Le jeu comprend également des modes de jeu exclusifs à eFootball™ Kick-Off! :

Coupe internationale : la compétition internationale la plus prestigieuse au monde revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue la suprématie mondiale.

la compétition internationale la plus prestigieuse au monde revient tous les quatre ans. Prenez les commandes de votre équipe nationale sur la plus grande scène du football, là où l’histoire s’écrit et où se joue la suprématie mondiale. Circuit mondial : créez votre propre club et participez à des tournois à travers le monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez la conquête du monde.

créez votre propre club et participez à des tournois à travers le monde. Remportez des matchs pour recruter des joueurs issus des équipes vaincues ou utilisez la monnaie gagnée en jeu pour signer des légendes du football. Construisez votre équipe originale et visez la conquête du monde. Wall Ball : un mini-jeu à trois contre trois disputé sur un terrain entouré de murs de tous les côtés. La première équipe à marquer 5 buts l’emporte. Utilisez vos compétences techniques et de passe pour déjouer la défense adverse et tirez parti des rebonds sur les murs pour marquer !

un mini-jeu à trois contre trois disputé sur un terrain entouré de murs de tous les côtés. La première équipe à marquer 5 buts l’emporte. Utilisez vos compétences techniques et de passe pour déjouer la défense adverse et tirez parti des rebonds sur les murs pour marquer ! Obstacle Race : un mini-jeu conçu pour tester vos compétences en dribble, esquiver différents obstacles et tenter d’obtenir le meilleur score en atteignant le but. Visez un score élevé tout en perfectionnant vos compétences de passe et de dribble pour devenir une légende du football.

Pour célébrer cette sortie, découvrez la dernière bande-annonce de eFootball™ Kick-Off!, riche en temps forts avec la superstar japonaise Takefusa Kubo.

Une courte vidéo d’annonce de eFootball™ Kick-Off! a également été publiée. Retrouvez Lionel Messi et d’autres jouer au jeu dans une atmosphère détendue et naturelle.

En bonus pour l’achat de eFootball™ Kick-Off!, les joueurs recevront le légendaire footballeur brésilien Roberto Carlos dans eFootball™ Mobile, versions iOS/Android