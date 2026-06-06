Fellow Traveller et Jump Over the Age ont annoncé aujourd’hui que les deux volets de la série narrative Citizen Sleeper feront leur entrée sur Nintendo Switch 2 le 25 juin. Les joueurs pourront ainsi découvrir ou redécouvrir l’intégralité de la saga primée sur la nouvelle console de Nintendo, depuis la survie dans la station spatiale anarchique d’Erlin’s Eye jusqu’à l’exploration du Starward Belt dans le second opus.

La série Citizen Sleeper, saluée par la critique dès son premier volet, s’est imposée comme l’une des franchises indie de narration les plus remarquées du jeu vidéo. Elle se distingue par son écriture émotionnelle, ses mécaniques de jeu de dés inspirées des RPG sur table, une construction d’univers riche et des personnages mémorables. Dans Citizen Sleeper, les joueurs incarnent un travailleur en fuite piégé dans les décombres du capitalisme interstellaire, devant concilier survie, communauté et liberté à bord d’une station spatiale en ruine. Le système de dés, central dans l’expérience, ajoute une dimension tactique et imprévisible aux décisions prises par le joueur.

Son successeur, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, élargit l’univers en plongeant les joueurs dans le Starward Belt, une région plus vaste et plus dangereuse. Le jeu place cette fois le joueur aux commandes d’un vaisseau, d’un équipage et d’un avenir façonné par des contrats, des relations et des choix difficiles. Le second opus a été nommé à plusieurs reprises aux Game of the Year et continue d’élargir son public grâce à des mises à jour régulières et à des localisations supplémentaires.

Les deux titres bénéficieront sur Nintendo Switch 2 d’une optimisation technique notable. En mode téléviseur, les jeux tourneront en 4K, tandis que les modes tablette et portable afficheront une résolution Full HD (1080p). Tous les modes profiteront d’un framerate natif de 60 images par seconde, garantissant une expérience fluide et détaillée sur la nouvelle console. Les joueurs ayant déjà acheté les versions Nintendo Switch des deux jeux pourront obtenir la version Switch 2 Edition gratuitement à partir du 25 juin, sans frais supplémentaires.

Cette sortie marque une étape importante pour la série, qui avait initialement été développée pour les plateformes PC et consoles précédentes. L’arrivée sur Nintendo Switch 2 permet aux joueurs de découvrir la saga dans des conditions techniques optimisées, tout en offrant aux possesseurs des versions originales une transition sans coût vers cette nouvelle itération. Les mécaniques de narration interactive, combinées à un système de jeu accessible mais profond, en font une expérience adaptée aussi bien aux amateurs de RPG narratifs qu’aux nouveaux venus dans l’univers de Citizen Sleeper.