Momento, développé par Silver Lining Interactive, Fat Alien Cat et Nomo Studio, est un jeu de décoration narratif dont la sortie sur Nintendo Switch et Switch 2 est prévue pour le 30 juin 2026. Le titre propose une expérience cozy centrée sur l’impact des choix des joueurs sur le parcours de vie du protagoniste, évoluant d’une chambre d’enfant à un environnement adulte. Les éditions physiques du jeu sont déjà disponibles en précommande via Silver Lining Direct ou certains revendeurs locaux.

Le jeu débute dans une chambre d’enfant où chaque objet conservé ou jeté influence le futur du personnage principal. Contrairement aux jeux de décoration classiques, Momento intègre une dimension narrative où les décisions prises par le joueur modifient radicalement le destin du protagoniste. Le titre offre deux modes de jeu distincts : un mode Histoire qui suit un parcours émotionnel et narratif, et un mode Créatif permettant une expression libre et illimitée de la créativité. En plus de la décoration, le jeu inclut des interactions environnementales pour résoudre des énigmes, ajoutant une couche de profondeur à l’expérience.

Momento est conçu comme une expérience « zen » à rythme libre, développée par une équipe de trois parents de Brisbane, en Australie. Leur inspiration provient de leurs propres enfants et de la réflexion sur les objets que ceux-ci pourraient emporter dans leur vie, et comment ces choix pourraient influencer leur avenir. Julian Beiboer, lead développeur du jeu, explique : « Nous voulions créer un jeu inspiré par nos enfants. Quels objets emporteront-ils avec eux tout au long de leur vie, et comment cela pourrait-il façonner qui ils deviendront ? C’est une réflexion sur le poids des choses que nous portons avec nous à travers la vie, comment elles nous affectent, et comment parfois des choses échappent à notre contrôle, peu importe les choix que nous faisons. »

Les éditions physiques de Momento pour Nintendo Switch sont disponibles en précommande via Silver Lining Direct et certains revendeurs locaux. Le jeu est déjà accessible en accès anticipé sur Steam, avec des versions pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S confirmées pour le 30 juin 2026. Momento se positionne comme une expérience à la fois relaxante et réfléchie, où chaque décision de décoration peut avoir des conséquences inattendues sur l’histoire et l’environnement du protagoniste.