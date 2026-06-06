Shochiku Games et Crossbridge Game ont annoncé aujourd’hui le développement de Moomin: Midsummer Madness, un jeu d’aventure en pointer-cliquer cozy et peint à la main, inspiré du roman Moominsummer Madness de Tove Jansson. Le titre est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en 2026, avec une version PC également annoncée pour Steam.

Dans Moomin: Midsummer Madness, les joueurs incarnent Moomintroll et Little My alors que la famille Moomin se retrouve piégée par une inondation dévastatrice dans la Vallée des Moomins. Leur refuge ? Un théâtre flottant mystérieux, où ils devront résoudre des énigmes, explorer des environnements riches en détails et interagir avec une galerie de personnages emblématiques. Le jeu mêle des scènes iconiques du roman original à de nouvelles histoires, offrant une expérience à la fois fidèle et renouvelée pour les fans comme pour les nouveaux venus dans l’univers des Moomins.

Le titre se distingue par son art peint à la main, directement inspiré des illustrations originales de Tove Jansson, et qui donne vie à des décors variés allant de la maison des Moomins aux paysages inondés de la vallée. Chaque chapitre du jeu est conçu pour captiver visuellement, avec des détails soignés qui raviront les amateurs du style nordique et fantastique de l’autrice finlandaise. La bande-son, composée spécialement pour ce jeu, renforce l’atmosphère chaleureuse et immersive de l’aventure.

Côté gameplay, Moomin: Midsummer Madness mise sur un système de puzzles accessibles et des mini-jeux légers, conçus pour être résolus sans frustration grâce à un système d’indices intégré. Les joueurs peuvent alterner entre Moomintroll et Little My, chacun disposant de compétences uniques pour progresser dans l’histoire. Par exemple, certains personnages peuvent se faufiler dans des espaces étroits ou aider à résoudre des énigmes spécifiques, ajoutant une dimension stratégique douce à l’expérience. Le jeu propose également un mode histoire structuré en chapitres, ainsi qu’une dimension plus libre pour ceux qui souhaitent explorer à leur rythme.

Roleff Kråkström, PDG de Moomin Characters Oy, a commenté le projet en ces termes : « Il s’agit d’une expérience ludique, chaleureuse et familiale, qui ravira les fans des Moomins de tous âges. Nous sommes particulièrement enthousiastes face à la réinterprétation fantaisiste que l’équipe a donnée à l’univers des Moomins – une version qui reste fidèle aux histoires originales tout en apportant une touche créative et nouvelle. »

Moomin: Midsummer Madness s’adresse à un public large, des enfants aux adultes, en proposant une aventure cozy, relaxante et inclusive. Les développeurs ont veillé à ce que les énigmes soient adaptées à tous les niveaux, avec des indices disponibles pour éviter toute frustration. L’histoire elle-même, centrée sur des thèmes comme la curiosité, la compassion et la magie du théâtre, s’inscrit dans la continuité des valeurs chères à l’univers des Moomins : l’entraide, la découverte et la célébration des petites merveilles du quotidien.