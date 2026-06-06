SFB Games, studio reconnu pour Tangle Tower et des titres cultes comme Crow Country ou Snipperclips, a révélé aujourd’hui la sortie de The Mermaid Mask, une nouvelle aventure du détective Grimoire et de Sally. Le jeu, qui se présente comme une suite spirituelle de Tangle Tower, arrivera sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via Steam le 16 juillet 2026, avec une démo déjà disponible sur PC.

L’intrigue prend place dans les eaux noires d’encre bordant Silkwirm-on-Sea, un village de pêcheurs abandonné depuis des années. Le capitaine Magnus Mortuga, figure énigmatique de l’équipage du sous-marin le plus étrange au monde, est retrouvé sans vie dans une pièce verrouillée. La rumeur lui prête plusieurs identités : voyageur du temps immortel, vampire maudit, ou encore architecte d’une malédiction marine. Son cadavre ne présente qu’une seule blessure mortelle, et aucun objet contondant n’est visible à proximité. Au centre de la pièce trône un ancien chaudron couvert de bernacles, récemment ouvert et étrangement vide, si ce n’est des griffures profondes à l’intérieur. C’est dans ce contexte que le mystérieux capitaine Seafoam convoque Grimoire et Sally pour élucider ce meurtre impossible, alors que les indices semblent défier toute logique.

The Mermaid Mask reprend la formule éprouvée de Tangle Tower en y ajoutant une couche supplémentaire de complexité. Le jeu propose une investigation minutieuse dans un environnement clos, où chaque détail compte. Les joueurs devront explorer le sous-marin Mortuga, un lieu labyrinthique rempli de secrets, interroger des suspects excentriques entièrement doublés, et reconstituer la chaîne des événements pour déterminer le mobile, les moyens et l’opportunité. Les mécaniques de puzzle, désormais entièrement en 3D interactive, permettent une immersion plus poussée dans l’enquête, avec des objets modélisés en détail qu’il faut examiner sous tous les angles. SFB Games mise sur une narration équilibrée entre une atmosphère sombre et une touche d’humour britannique léger, créant une expérience à la fois cozy et inquiétante, caractéristique de leur style.

L’aventure s’enrichit d’une direction artistique soignée, avec des décors peints à la main qui donnent vie au sous-marin Mortuga, un lieu où les apparences sont souvent trompeuses. La bande-son, composée par Raphael Benjamin Meyer et interprétée par le Budapest Art Orchestra, renforce l’immersion avec une partition cinématique qui accompagne chaque révélation. Les animations, réalisées par Velvet V et Catherine Unger, apportent une expressivité particulière aux personnages, tandis que les voix, dirigées par un casting varié issu du jeu vidéo, de l’anime, du cinéma et de la radio, donnent une dimension supplémentaire à l’enquête.

Parmi les acteurs principaux reviennent Edwyn Tiong dans le rôle de Detective Grimoire et Amber Lee Connors en tant que Sally, entourés d’une distribution anglophone diversifiée incluant Tara Langella, Steven Kearney, Justine Leah Hince, Anairis Quinones, Eric Morgan Stuart, Jacqui Bardelang, Alex Bankier, David Menkin et Christy Meyer. Chaque personnage, qu’il soit suspect ou témoin, est doté d’une personnalité marquée qui influence la dynamique de l’enquête.

The Mermaid Mask marque une évolution technique notable par rapport à Tangle Tower, avec des indices désormais manipulables en trois dimensions, offrant une nouvelle profondeur à l’exploration des preuves. Les environnements, plus vastes et détaillés, invitent à une observation attentive, tandis que les puzzles, toujours aussi ingénieux, demandent une réflexion méthodique pour être résolus. Le jeu conserve l’équilibre subtil entre mystère et légèreté qui a fait le succès de la série, tout en explorant des thèmes plus sombres inspirés de l’univers lovecraftien, notamment à travers l’énigmatique figure du capitaine Mortuga et les origines de la malédiction qui l’entoure.