Penguin Colony, développé par ORIGAME DIGITAL et édité par Fellow Traveller, est un jeu d’horreur narrative lovecraftien dont la sortie est prévue pour 2026 sur PC via Steam, avec une version Nintendo Switch 2 annoncée peu après. Inspiré des œuvres At the Mountains of Madness et The Shadow Out of Time de H.P. Lovecraft, le titre plonge les joueurs dans une réinterprétation sombre et atmosphérique de l’univers de l’auteur, transposée dans l’Antarctique de 1939.

L’histoire se déroule deux ans après la mort de Lovecraft et s’articule autour de deux groupes rivaux explorant les glaces antarctiques à la recherche d’une entité ancienne. D’un côté, des scientifiques nazis motivés par la quête de pouvoir et la preuve de leur supériorité raciale ; de l’autre, les Kaitiaki, gardiens indigènes dont la mission, transmise de génération en génération, consiste à s’assurer que la chose enfouie sous la glace ne se réveille jamais. Le joueur incarne un manchot de la colonie locale, observant ces événements à travers des yeux sombres et curieux, tandis que les humains s’enfoncent progressivement dans l’obsession, la paranoïa et la folie au contact de l’indicible.

Le jeu repose sur une narration fragmentée, un storytelling environnemental et une exploration ouverte. Les joueurs suivent les déplacements des deux factions, découvrant leurs découvertes et assistant, impuissants, à l’effondrement de leur esprit sous le poids de leurs découvertes. La perspective unique offerte par le protagoniste manchot ajoute une couche de distance et de mystère, transformant l’expérience en une observation passive mais profondément immersive de la descente aux enfers des personnages humains.

Penguin Colony marque le deuxième projet d’ORIGAME DIGITAL, studio déjà reconnu pour Umurangi Generation, un jeu acclamé pour son style visuel distinctif et son approche narrative innovante. Le titre s’inscrit comme une adaptation et une réinterprétation sincère du mythe lovecraftien, tout en proposant une perspective originale sur l’ère des expéditions polaires des années 1930. L’ambiance sonore et les visuels, conçus pour renforcer l’atmosphère oppressante et glaciale, s’appuient sur des éléments visuels soignés et une direction artistique cohérente avec l’esthétique lovecraftienne.

La sortie de Penguin Colony est prévue pour 2026 sur PC via Steam, avec une localisation en japonais, chinois simplifié, portugais brésilien, te reo māori et arabe dès le premier jour. La version Nintendo Switch 2 suivra peu après la sortie PC.