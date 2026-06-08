Silver Lining Interactive, en collaboration avec Painted Black Games, a officiellement annoncé The Road of Dust and Sorrow, un jeu d’horreur narratif en pixel art inspiré des titres des années 1990. Le titre est prévu pour une sortie en 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec une version également disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Cette annonce fait suite à la présentation d’un trailer remarqué lors du Future Games Show, qui a mis en lumière l’atmosphère unique du jeu, mêlant pixel art soigné et une narration centrée sur la survie et la protection d’un proche dans un monde en ruine.

The Road of Dust and Sorrow plonge le joueur dans un univers dystopique où une tentative désespérée de sauver l’humanité a conduit à sa perte. L’histoire suit Katherine et sa fille Ava, qui errent dans les vestiges d’une civilisation ravagée par une récolte miracle devenue fléau. Conçu pour mettre fin à la famine, ce blé génétiquement modifié a transformé une partie de la population en créatures appelées Dusters, des êtres rendus féroces par une addiction chimique et une faim primitive. Leur quête les mène à travers des rues désertes, des bâtiments en décomposition et une végétation qui reprend possession du territoire à un rythme accéléré. Leur parcours attire également l’attention d’un Prêtre et de sa communauté mystérieuse, qui voient les derniers humains non pas comme des survivants, mais comme une terre fertile pour leurs propres desseins.

Le monde de The Road of Dust and Sorrow est marqué par l’abandon et la désolation. Les traces du passé persistent dans des maisons barricadées, des bureaux saccagés où traînent des fournitures dispersées, et des magasins vidés de leurs biens essentiels. L’environnement, façonné par le désespoir, impose une question centrale : jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour survivre ? Chaque porte peut mener au salut… ou à la destruction, et chaque décision compte dans cette quête désespérée pour atteindre un havre de paix.

Le gameplay de The Road of Dust and Sorrow s’articule autour d’une expérience linéaire et narrative, où la survie et l’exploration jouent un rôle clé. Le joueur incarne Katherine, chargée de protéger Ava à tout prix, une mission qui structure l’ensemble du récit. Le jeu propose des énigmes environnementales à résoudre, des chemins cachés à découvrir et des affrontements tendus contre les Dusters, ces créatures assoiffées de chair. Les combats ne sont pas le cœur du gameplay, mais plutôt la fuite, l’évitement et la gestion des ressources, dans un style rappelant les classiques du survival-horror des années 1990 comme Resident Evil ou Silent Hill.

L’accent est mis sur la tension et l’immersion, avec une progression qui alterne entre exploration méthodique et séquences d’action ponctuelles. Les environnements, bien que statiques, regorgent de détails qui racontent l’histoire du monde et de ses habitants disparus. Les joueurs devront décrypter les indices disséminés dans les décors, ouvrir des portes verrouillées et gérer leur inventaire avec parcimonie pour avancer. La protection d’Ava est une priorité absolue : le jeu rappelle constamment que, dans ce monde hostile, elle doit survivre, peu importe le coût.

The Road of Dust and Sorrow se distingue par son style visuel en pixel art, qui contraste avec l’horreur brute du récit. Les développeurs ont opté pour une esthétique rétro, rappelant les jeux d’horreur de la génération 16 bits, tout en y intégrant des éléments modernes pour renforcer l’immersion. Cette approche visuelle, combinée à une bande-son atmosphérique, crée une ambiance à la fois nostalgique et profondément angoissante, où la chaleur des pixels se heurte à la froideur du monde post-apocalyptique.

L’annonce du jeu a été accompagnée par la mise à disposition d’une démo jouable sur Steam, qui a reçu un accueil très positif de la part des joueurs. Les retours soulignent notamment l’atmosphère envoûtante du titre, ainsi que la tension palpable qui se dégage de l’histoire de Katherine et Ava. Beaucoup de joueurs ont exprimé leur impatience à l’idée de découvrir la suite, saluant la capacité du jeu à mêler horreur et émotion dans un cadre visuel unique.

Avec The Road of Dust and Sorrow, Silver Lining Interactive et Painted Black Games proposent une réinterprétation moderne du survival-horror des années 1990, en y ajoutant une dimension narrative personnelle et poignante. Le jeu se positionne comme une expérience linéaire et immersive, où la survie n’est pas seulement une question de compétences, mais aussi de choix moraux et de sacrifices. En mettant l’accent sur la relation entre Katherine et Ava, les développeurs offrent une histoire qui transcende le simple cadre de l’horreur pour explorer des thèmes universels comme l’amour parental, la résilience et la perte.