Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé aujourd’hui Hello Kitty Party Land, un nouveau jeu de fête haut en couleur qui marque le tout premier titre issu de la marque de jeux Sanrio Games de Sanrio Co., Ltd. sur consoles. Avec un impressionnant casting de plus de 145 personnages emblématiques de Sanrio, le jeu invite les joueurs dans un univers coloré rempli de mini-jeux et d’aventures lors de sa sortie le 29 octobre 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Hello Kitty Party Land plonge les joueurs dans une ville charmante et pleine de couleurs, mettant à l’honneur des personnages adorés des fans, dont Hello Kitty et ses amis. Les joueurs peuvent choisir parmi 16 personnages tout en rencontrant plus de 145 personnages emblématiques de Sanrio au fil du jeu. Avec plus de 45 mini-jeux originaux, le titre met en avant leurs personnalités adorables ainsi que des aspects plus inattendus. En plus de sa grande variété de mini-jeux, le titre propose plusieurs expériences, notamment des modes inspirés de jeux de plateau, la personnalisation de personnages, la collection de stickers et la pêche. Conçu avec des commandes intuitives, le jeu est accessible aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés et peut être joué seul ou jusqu’à quatre joueurs en multijoueur local.

Hello Kitty Party Land sortira le 29 octobre 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes !

Basée à Tokyo, Sanrio est une entreprise internationale spécialisée dans le lifestyle et le divertissement, connue pour la création de personnages emblématiques qui prônent la joie, l’amitié et les différents liens. Son personnage phare, Hello Kitty, est devenu une icône mondiale, accompagnée dans le jeu d’une sélection de personnages très appréciés comme Cinnamoroll, Pompompurin, Gudetama et bien d’autres, apportant le sourire aux fans de toutes les générations.