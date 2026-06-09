Les exemplaires physiques sont désormais disponibles en précommande sur Amazon

SOEDESCO® et le développeur Innerfire Studios ont le plaisir d’annoncer que Farming Camp fera l’objet d’une sortie physique sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Les précommandes sont dès à présent disponibles sur Amazon, avant le lancement prochain du jeu. Les éditions physiques permettent aux joueurs d’ajouter Farming Camp à leur collection et de rejoindre Alessandra dans son inoubliable aventure estivale.

Un été riche en souvenirs

Mêlant une gestion de ferme chaleureuse, des mini-jeux captivants et une narration axée sur les personnages, Farming Camp invite les joueurs à passer un été inoubliable au camp d’agriculture d’Evertree. L’histoire suit Alessandra qui rivalise pour devenir la prochaine fermière d’Evertree tout en nouant des amitiés, en surmontant des défis et en découvrant ce que signifie vraiment trouver sa place.

Caractéristiques principales

Une expérience de gestion de ferme chaleureuse, portée par une narration touchante

15 à 20 heures de jeu rythmées par la vie quotidienne et les interactions personnelles

Des mini-jeux amusants et captivants : agriculture, pêche, soins aux animaux et entretien du camp

Une histoire réconfortante qui se déroule dans un camp d’été animé

Un univers en pixel art 2D magnifiquement conçu, en vue de dessus

Une galerie de personnages adolescents aux relations évolutives et aux dynamiques sociales riches

Précommandez dès maintenant

Précommandez l’édition physique sur PlayStation 5 ou Nintendo Switch et soyez parmi les premiers à vivre la vie au camp d’agriculture d’Evertree. Le jeu sortira également en version dématérialisée sur Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch.