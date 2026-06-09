Feral Interactive a publié aujourd’hui une mise à jour gratuite pour Hitman: Absolution™ sur Nintendo Switch™, introduisant le mode de défis créés par les joueurs, Contrats.

Dans le mode Contrats, les joueurs conçoivent leurs propres missions d’assassinat en sélectionnant jusqu’à trois cibles dans les environnements riches en cibles du jeu. Après les avoir éliminées avec leur style caractéristique, ils peuvent publier leur Contrat en ligne pour que d’autres joueurs le relèvent. Les armes et déguisements utilisés définissent le niveau du Contrat, tandis que remplir des conditions bonus comme cacher les corps ou éviter de se faire repérer augmentera leur score.

La fierté est à portée de main grâce aux classements en ligne propres à chaque Contrat, ainsi qu’aux classements plus larges répertoriant les assassins les plus mortels et les plus riches du monde. Pour obtenir la récompense complète d’un Contrat — qui permet de débloquer de nouvelles armes et déguisements utilisables dans leurs propres Contrats — les joueurs devront égaler ou surpasser la performance du créateur.

Une liste régulièrement mise à jour de Contrats à l’honneur est également disponible, regroupant des missions conçues par l’équipe de Feral Interactive ainsi que des créations de joueurs mises en avant pour leur approche originale ou leur difficulté relevée.

Un aperçu complet du mode Contrats dans Hitman: Absolution est disponible sur le blog de Feral.

Avec l’arrivée du mode Contrats via cette mise à jour gratuite, d’innombrables nouvelles cibles attendent l’Agent 47. Hitman: Absolution, incluant désormais le mode Contrats, est disponible à l’achat sur le Nintendo eShop. Un pack de mise à niveau natif pour Nintendo Switch 2 arrivera sur Hitman: Absolution plus tard cet été.