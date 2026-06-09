Comme révélé lors de la présentation du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Orbitals, le prochain jeu d’aventure coopératif à 2 joueurs inspiré des animes rétro, développé par le studio de développement de jeux tokyoïte Shapefarm et édité par Kepler Interactive, sortira le 3 septembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch™ 2. Regardez la nouvelle bande-annonce d’Orbitals ici :

De plus, les joueurs pourront précommander le jeu dès aujourd’hui. Ils auront le choix entre une édition standard et une édition premium deluxe incluant des bonus DLC exclusifs.

Orbitals

Cette version comprend :

Uniquement le jeu de base Orbitals

Orbitals Deluxe Edition

Celle-ci comprend :

Le jeu de base Orbitals

Un artbook numérique* rempli de concept art et d’illustrations originales inspirées des animes retro

La bande originale numérique d’Orbitals*

Deux tenues de personnages exclusives (une pour Maki et une pour Omura)

Deux skins de vaisseaux uniques pour personnaliser votre voyage au-delà du Mur des Tempêtes

* Accessible via le menu principal du jeu de base.

Les fans peuvent également s’attendre à des doublages localisés pour Orbitals en anglais, japonais, chinois simplifié, français, espagnol, espagnol d’Amérique latine, allemand et portugais brésilien dès sa sortie plus tard cette année. Plus d’informations concernant le casting vocal international du jeu seront annoncées ultérieurement. Orbitals sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2 le 3 septembre et est disponible en précommande dès aujourd’hui. Pour plus d’informations, suivez les réseaux sociaux officiels du jeu ou inscrivez-vous à la newsletter officielle sur le site https://www.orbitalsgame.com/.