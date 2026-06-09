Une suite qui prend la fuite : Pikuniku 2 gagne une dimension pour émerveiller le monde à sa sortie sur PC et Nintendo Switch 2 l’année prochaine

Piku et ses amis préparent un pique-nique. L’occasion est parfaite pour une nouvelle balade fantaisiste au royaume de l’étrange et de la mignonnerie absolue. L’histoire commence avec un sandwich en fuite et un naufrage, pour devenir de plus en plus bizarre au fil du temps. Ses amis sont dispersés aux quatre coins d’un archipel : Piku part à leur recherche pour ramener tout le monde sain et sauf à la maison.

Mais comme dans toutes les aventures rocambolesques, le voyage est plus important que la destination. Piku va rencontrer un tas d’olibrius sur sa route, chacun avec une chouette histoire à raconter. Fruits géants, grenouilles-robots malveillantes et pomme de terre toute-puissante : l’aventure ne sera une fois encore pas de tout repos !

Des conspirations de l’état profond

L’observateur non initié ne verra qu’émerveillement dans le monde de Piku. Mais ces environnements pleins de vie cachent un sinistre dessein qui vise à exploiter les gens au maximum au nom du profit. Rejoignez la résistance !

Des puzzles rigolos

Utilisez toutes les capacités surprenantes de Piku pour résoudre des énigmes extrêmement bizarres. Le défi n’est jamais plus grand que le plaisir que vous aurez à le relever.

Des rencontres étranges

Si personne ne semble trop savoir ce qu’il fait, Piku est complètement dans le vague. Un sentiment de légère perplexité imprègne chaque rencontre, mais c’est en assemblant toutes les pièces du puzzle que l’on parvient à vraiment comprendre l’ensemble.

Des environnements sublimes

Les couleurs primaires n’effraient pas Piku. Cet univers éclatant profite de contrastes saisissants, rendus en 3D avec audace pour multiplier les possibilités d’exploration, de balade et d’énigmes. Une fois encore, la magie opère instantanément.