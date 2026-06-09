Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer ONE PIECE: Grand Gourmet, un tout nouveau jeu de gestion développé par Kairosoft Inc. Le jeu invite les fans à lever l’ancre pour vivre une délicieuse aventure. ONE PIECE: Grand Gourmet sortira le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC sur Steam, App Store et Google Play.

Bienvenue à bord du Baratie Numéro 2, où il est possible de construire et de gérer son propre restaurant aux côtés de l’équipage du Chapeau de paille. Sur un bateau modeste, du moins au début, le joueur devra choisir les bons ingrédients, préparer des recettes originales et créer un espace accueillant pour faire de son restaurant la plus belle destination culinaire des océans. Il pourra compter parmi ses clients des visages familiers de l’univers de ONE PIECE qui auront chacun leurs propres exigences, mais aussi plus de 400 nouveaux personnages représentés en pixel art. Il sera possible d’interagir, de travailler et de servir des membres de l’équipage du Chapeau de paille ou des figures emblématiques de la série pour débloquer des événements uniques et des moments spéciaux.

Avec l’aide de Sanji, le joueur préparera de nombreuses recettes inspirées de l’univers de ONE PIECE. Du célèbre Water-Water Meat BBQ aux recettes innovantes à base de Fruits du démon et de leurs pouvoirs, tous les ingrédients seront à disposition pour expérimenter et créer ses propres menus signature. Au fur et à mesure de l’évolution du restaurant, des recettes et des opportunités sur toutes les mers se révèleront.

Dans ONE PIECE: Grand Gourmet, la personnalisation sera au centre de l’expérience proposée par le jeu. Plus de 200 meubles et éléments de décor seront à disposition pour créer le restaurant de ses rêves. En s’inspirant de lieux emblématiques de la série comme les îles Tougato et Egg Head, le joueur pourra attirer différents personnages et transformer les visiteurs de passage en clients réguliers.

ONE PIECE: Grand Gourmet sortira le 23 octobre 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC sur Steam, App Store et Google Play.