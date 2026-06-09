Focus Entertainment & Saber Interactive prenaient part au Nintendo Direct d’aujourd’hui avec un duo de blockbusters : Space Marine 2 et SnowRunner.

Focus Entertainment et Saber Interactive étaient présents au Nintendo Direct d’aujourd’hui avec deux annonces majeures pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 et SnowRunner qui rejoignent le catalogue Nintendo Switch 2 ! Incarnez la puissance et la brutalité surhumaine d’un Space Marine à la période des Fêtes et partez à la conquête d’environnements extrêmes dès maintenant !

Répondez à l’appel de la guerre sur Nintendo Switch 2 – Sortie Fêtes 2026

Prenez part à des combats intenses et sanglants à la troisième personne contre des hordes d’ennemis avec la sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 sur Nintendo Switch 2 à l’approche des fêtes de fin d’années. Retrouvez le légendaire Lieutenant Demetrian Titus 13 ans après le premier Space Marine, affrontez les ennemis de l’Humanité et prouvez votre loyauté sans faille à l’Empereur en solo jusqu’à 3 jours en coop ! Combattez ensuite avec vos propres Space Marines dans des parties JcE et JcJ à la rejouabilité infinie, et personnalisez les compétences, les armes et l’apparence de 7 classes jouables uniques. Rejoignez enfin plus de 12 millions de joueurs et bénéficiez de 2 ans de mises-à-jour ayant ajouté de nouvelles missions, de nouveaux modes de jeu et autant de défis à relever ! Pour l’Empereur !

L’expérience tout-terrain ultime est sur Nintendo Switch 2

Rejoignez plus de 20 millions de joueurs et partez à la conquête d’environnements ouverts extrêmes avec SnowRunner, la référence de la simulation tout-terrain, disponible maintenant sur Nintendo Switch 2 ! Affrontez boue, crues torrentielles, neige et lacs gelés à travers plus de 50 cartes et à bord de plus de 100 véhicules grâce à 6 ans de mises-à-jour et de nouveaux contenus, en solo ou en coop jusqu’à 4 joueurs. Tous les possesseurs de la version digitale de SnowRunner bénéficient d’une upgrade gratuite vers la version Switch 2. Le Crossplay avec toutes les versions actuellement supportées (Steam, Epic Games Store, PS5, PS4, XS, XONE) sera rétabli dans les semaines à venir avec la sortie de la Saison 18: Patch & Power sur Nintendo Switch 2.