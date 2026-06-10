Dévoilée aujourd’hui, la nouvelle bande-annonce du jeu CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS célèbre le football, la détermination et la quête de gloire sur la scène internationale.

Dynamique et intense, cette nouvelle bande-annonce raconte la montée en puissance de l’équipe nationale du Japon et sa préparation pour le Championnat du monde junior. Unis par un objectif commun, les joueurs sont animés par un esprit d’équipe et une ambition collective qui les mèneront vers la gloire internationale.

En présentant également d’autres équipes nationales, la bande-annonce rappelle toute l’intensité de la compétition et la diversité des adversaires qui se dressent entre le Japon et la victoire ultime. Portée par des graphismes époustouflants inspirés de l’anime, la vidéo enchaîne des séquences ultra-rapides et met à l’honneur les techniques spectaculaires qui ont fait le bonheur de plusieurs générations de fans de Captain Tsubasa.

Sur fond de rivalités intenses et de moments d’unité et de détermination, chaque plan mène vers la confrontation ultime qui couronnera la meilleure équipe du monde.

Il est déjà possible de précommander le jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC sur Steam pour obtenir les éléments suivants :

Maillot de l’équipe nationale du Japon 2026 et maillot du Championnat du monde junior (bonus de précommande)

Pack de déblocage anticipé permettant d’accéder à l’équipe junior du Brésil et à la musique d’ambiance « Moete Hero »

Édition Deluxe incluant le jeu de base et le Season Pass avec les DLC Pack de personnages 1, Pack de personnages 2 et Pack de personnages 3 contenant de nouveaux personnages jouables (plus d’informations seront communiquées à ce sujet ultérieurement)

Édition Ultimate incluant le jeu de base, le Season Pass avec les packs DLC, cinq uniformes exclusifs, deux thèmes pour le menu principal, trois éléments de personnalisation de ballon et des éléments en déblocage anticipé