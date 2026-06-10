Fictions, nouvel éditeur du jeu, a officiellement révélé la date de sortie d’Everbloom, un titre développé par Torbie Games. Le jeu, annoncé en 2024, est désormais attendu pour le printemps 2027 sur Nintendo Switch 2 ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Cette annonce marque une étape concrète pour un projet qui suscite l’enthousiasme depuis plusieurs années.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de partager enfin davantage d’Everbloom avec les joueurs », a déclaré Zabir Hoque, cofondateur et PDG de Torbie, dans un communiqué. « L’équipe a passé les deux dernières années à peaufiner l’expérience et à construire un monde qui respire la douceur, le jeu et une multitude de moments enchanteurs. » Kelsey Hansen, productrice chez Fictions, a ajouté : « Dès notre première rencontre avec Zabir, Riley, Sheridan et toute l’équipe de Torbie Games, nous avons ressenti une véritable magie émanant d’Everbloom. C’est un univers rempli de chaleur, de caractère et de créativité, et nous sommes ravis que les joueurs puissent s’en emparer dès 2027. »

Everbloom s’inscrit dans la lignée des simulations sociales agricoles, mais se distingue par son univers fantastique et ses mécaniques originales. Le joueur évolue dans un monde où l’absurde côtoie le quotidien : il est possible de faire pousser des seaux de popcorn directement sur une plante ou de produire du chocolat au lait en nourrissant des vaches avec des barres chocolatées. Le titre propose une expérience à la fois solo et multijoueur, permettant de cultiver, soigner, construire, décorer et explorer un monde ouvert conçu pour offrir une sensation de liberté et de créativité.

La construction occupe une place centrale dans Everbloom. Le joueur est invité à transformer sa ferme en un véritable foyer, en concevant, fabriquant et personnalisant chaque élément, des bâtiments aux jardins en passant par les espaces de vie. La créativité est récompensée, car certaines actions inattendues, comme griller des piments pour en révéler le piquant, peuvent mener à des résultats surprenants. L’élevage y tient également une place importante, avec un bestiaire varié où chaque animal possède une personnalité unique, transmissible entre générations. Le joueur peut ainsi tenter de créer la vache-fraise parfaite, une créature aussi rare que savoureuse.

Le mode multijoueur d’Everbloom permet de partager cette expérience avec jusqu’à trois autres joueurs. En coopération, il est possible de collaborer sur la ferme, de partager des ressources, de travailler ensemble sur des projets de construction ou de décoration, et de participer à des événements communautaires. Cette dimension sociale vise à créer une expérience interconnectée, où chaque joueur contribue à l’évolution de la communauté virtuelle. Le monde d’Everbloom est conçu comme un espace ouvert et intime, où chaque chemin mène à une nouvelle découverte, qu’il s’agisse d’une ville animée, de forêts luxuriantes, de clairières cachées ou de grottes mystérieuses.

L’aspect communautaire du jeu est renforcé par une intrigue narrative : dans l’univers d’Everbloom, les saveurs ont disparu avec le temps, et le joueur, en tant que nouvel arrivant, doit retrouver des reliques perdues pour redonner du goût au monde. Cette quête s’accompagne d’interactions avec une galerie de personnages hauts en couleur, chacun porteur d’histoires et de secrets uniques. Le jeu encourage les joueurs à se lier d’amitié avec ces habitants, à les aider dans leurs tâches quotidiennes, voire à entamer des relations amoureuses, offrant ainsi une dimension émotionnelle et narrative rarement explorée dans les simulations agricoles.

Les mécaniques de jeu sont variées et s’adressent à différents types de joueurs. La fabrication et la construction permettent de créer des meubles, des bâtiments, des outils et des équipements, tandis que la pêche invite à explorer les étendues d’eau du monde pour capturer différentes espèces de poissons. La cuisine, quant à elle, repose sur un système de mélange d’ingrédients où la précision et la créativité sont récompensées. La reproduction de fleurs, avec la possibilité de croiser des graines pour obtenir des couleurs inédites, ajoute une couche de stratégie et de patience pour les joueurs aimant l’expérimentation.

Enfin, Everbloom propose un large éventail d’options de personnalisation. Le joueur peut choisir parmi divers types d’animaux, de couleurs et de tenues pour refléter son style personnel, tant pour ses cultures que pour ses animaux ou son avatar. Cette liberté de création s’étend à l’ensemble de l’expérience, permettant à chacun de façonner son propre univers dans ce monde fantastique.