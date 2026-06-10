Square Enix a publié le premier trailer de gameplay officiel de Final Fantasy XIV sur Nintendo Switch 2, quelques mois après l’annonce du portage lors du Fan Festival fin avril. Cette présentation marque une étape importante pour les joueurs souhaitant découvrir l’adaptation de l’un des MMORPG les plus populaires sur la nouvelle console de Nintendo.

Le jeu, qui sortira en août 2026, proposera un accès anticipé gratuit environ un mois avant la date de sortie officielle. Contrairement à d’autres versions, cette édition nécessitera un abonnement distinct, bien qu’un abonnement Nintendo Switch Online ne soit pas requis. Les joueurs déjà abonnés à Final Fantasy XIV sur d’autres plateformes bénéficieront d’une réduction de 50 % sur l’abonnement Switch 2.

Final Fantasy XIV sur Switch 2 inclura le contenu de base ainsi que les deux premières extensions majeures : Heavensward et Stormblood. Les joueurs pourront explorer des environnements variés, participer à des batailles dynamiques et suivre une histoire riche en rebondissements. Le jeu permettra de jouer seul ou en groupe, avec la possibilité d’appeler des alliés contrôlés par IA pour compléter les donjons narratifs en solo.

L’expérience proposée sur Switch 2 couvrira notamment les régions emblématiques d’Ishgard, en conflit perpétuel avec les dragons, ainsi que les territoires de l’Empire de Garlemald, où les joueurs devront se dresser contre une puissance militaire oppressive. Plusieurs jobs emblématiques seront disponibles, comme l’Astrologien, le Machiniste, le Chevalier noir, le Mage rouge ou le Samouraï, chacun apportant des mécaniques de combat distinctes.

Square Enix a également annoncé que cette version bénéficiera des futures extensions du jeu, avec Shadowbringers et le prochain chapitre Evercold, prévu pour janvier 2027. Un crossover avec Evangelion a également été dévoilé lors du Fan Festival, ajoutant une dimension supplémentaire à l’univers déjà vaste de Final Fantasy XIV.

Avec plus de 30 millions de joueurs à travers le monde, Final Fantasy XIV continue d’évoluer, et cette adaptation sur Switch 2 devrait offrir une nouvelle façon d’accéder à l’expérience, que ce soit en déplacement ou à domicile.