Une démo de DIGIMON STORY TIME STRANGER est désormais disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs pourront découvrir le début de l’histoire et profiter d’un aperçu de ce qui les attend. Les données de sauvegarde de la démo seront transférables, permettant de reprendre l’aventure de manière fluide dès la sortie du jeu.

Les joueurs auront également accès à Central Town – Adventure Trial, leur permettant d’explorer des zones et des donjons supplémentaires au sein du monde digital d’Iliad. Veuillez noter que la progression réalisée dans Central Town – Adventure Trial ne sera pas transférée dans la version complète du jeu.

DIGIMON STORY TIME STRANGER est le dernier titre de la célèbre franchise Digimon. Les joueurs rejoignent ADAMAS, une organisation secrète chargée d’enquêter sur des phénomènes anormaux et de les résoudre. Alors qu’une série d’événements mystérieux menace à la fois le monde humain et le monde digital, les joueurs devront voyager à travers le temps pour découvrir la vérité, affrontant le destin aux côtés de leurs alliés Digimon.

DIGIMON STORY TIME STRANGER sortira le 10 juillet 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.