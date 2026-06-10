Nintendo a officiellement annoncé qu’une mise à jour gratuite sera déployée le 30 juillet 2026 pour Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country, permettant aux joueurs de profiter du titre en 4K à 60 images par seconde en mode téléviseur et 1080p à 60 images par seconde en mode portable sur Nintendo Switch 2. Cette amélioration s’appliquera à la fois aux versions physiques et numériques du jeu, offrant ainsi une expérience optimisée pour la nouvelle console de Nintendo. La date de déploiement coïncide avec le lancement digital de Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, renforçant l’importance de cet événement pour les fans de la série.

Pour les joueurs ayant acquis Torna – The Golden Country dans le cadre du Xenoblade Chronicles 2 Expansion Pass, l’accès à cette mise à jour nécessite l’achat du pack Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition. Cette condition s’applique uniquement aux utilisateurs de la version numérique, l’upgrade étant appliqué automatiquement au jeu de base ainsi qu’à l’extension. Concernant les possesseurs de la version physique autonome, Nintendo a confirmé que la mise à jour sera également disponible gratuitement pour ce support.

Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country propose une aventure préquelle située 500 ans avant les événements de Xenoblade Chronicles 2, suivant le parcours d’un groupe de guerriers légendaires à travers une histoire tragique ayant conduit à la chute d’un royaume et à la corruption d’un héros. Le système de combat, centré sur l’affrontement contre Malos et ses forces, permet aux joueurs de contrôler à la fois les Blades, des entités artificielles, et leurs Drivers, leurs maîtres humains. Cette mécanique offre une profondeur stratégique, avec la possibilité d’alterner entre front et arrière pour déclencher des capacités contextuelles. Le jeu intègre également des Talent Arts, un élément stratégique hérité du premier opus de la série, ainsi que des combinaisons d’attaques modulables via l’équipement de nouvelles armes et l’exploitation des pouvoirs élémentaires.

La mise à jour gratuite s’ajoute aux annonces récentes de Nintendo concernant les versions Switch 2 des trois opus principaux de la série Xenoblade Chronicles, confirmant ainsi l’engagement de l’éditeur à moderniser ses titres phares pour la nouvelle génération de console. Les joueurs pourront donc découvrir Torna – The Golden Country dans des conditions techniques améliorées dès le 30 juillet 2026, date à laquelle Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition fera également son apparition en version numérique.