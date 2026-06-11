Zeno Zoldyck intègre la liste des personnages jouables de Hunter x Hunter: Nen Impact en tant que contenu téléchargeable, avec une sortie prévue le 18 juin 2026. Cette annonce officielle, relayée par Bushiroad Games et le studio Eighting, intervient après l’ajout précédent de Neferpitou et Phinks en tant que DLC, sans qu’aucune information supplémentaire concernant d’éventuels futurs personnages n’ait été communiquée à ce stade.

Dans Hunter x Hunter: Nen Impact, les affrontements s’articulent autour de matchs en équipe de trois personnages, où la synergie entre les membres et la stratégie collective déterminent l’issue des combats. Le jeu propose des mécaniques de combat dynamiques, notamment les Rush Combos qui permettent d’enchaîner des attaques puissantes, ainsi que les Aura Arts, des attaques spéciales déclenchées lorsque la jauge d’Aura est remplie. Le système d’Overgear offre un avantage accru aux personnages plus affaiblis, inversant la tendance en fonction de leur état de santé. Ces éléments s’inscrivent dans une expérience qui vise à reproduire fidèlement l’univers de l’anime à travers des affrontements tactiques et variés.

Toutes les versions du jeu, qu’elles soient physiques ou numériques, intègrent un ensemble de modes conçus pour répondre à différents styles de jeu. Le mode Histoire permet de revivre des scènes emblématiques de l’anime à travers des scénarios narratifs joués contre des adversaires contrôlés par l’intelligence artificielle. Les modes solo, quant à eux, se divisent en deux catégories principales : la Sky Arena, où le joueur doit gravir les étages pour devenir le Floor Master, et le Combo Trial, qui propose de maîtriser les enchaînements de chaque personnage. Pour les joueurs souhaitant affronter d’autres utilisateurs, le jeu propose des batailles en ligne incluant un mode classé où les points de rang sont accumulés pour progresser dans le classement mondial, ainsi qu’un mode joueur contre joueur permettant de créer des salles privées pour des affrontements entre amis.

Côté expérience hors ligne, Hunter x Hunter: Nen Impact offre la possibilité de jouer contre des personnages non-jouables ou de partager l’expérience avec des proches en mode local. Le Training Mode permet de s’exercer grâce à des outils de réinitialisation et d’enregistrement, tandis que le Replay Mode donne accès aux replays des matchs pour analyser les stratégies adverses. Enfin, le système de collection permet d’obtenir des Titles, des icônes de profil et des G.I. Cards en progressant dans le jeu, tout en offrant des options de personnalisation pour le profil et les dialogues des personnages.

Hunter x Hunter: Nen Impact est d’ores et déjà disponible sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC via Steam, avant l’arrivée de Zeno Zoldyck en tant que nouveau personnage jouable le 18 juin 2026.